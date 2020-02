Dati Istat sulla produzione industriale: -0,2% per la farmaceutica nel 2019

È quanto emerge dal bollettino che fotografa l’andamento temporale: trend negativo rispetto al 2018 per il settore dei medicinali. Ma va peggio l’indice complessivo (-1,3%) relativo a tutti i comparti

Non brilla la produzione farmaceutica italiana nel 2019. Secondo l’ultimo bollettino Istat, il comparto dei medicinali (dato corretti per effetti calendario) ha registrato una flessione di -0,2% rispetto al 2018. È quanto emerge dall’ultimo bollettino Istat sulla produzione industria in Italia diffuso oggi. Tra novembre e dicembre 2019 l’indice destagionalizzato della produzione farmaceutica è sceso di 5,4 punti percentuali.

Trend generale

Nel 2019 la performance produttiva della farmaceutica va comunque meglio rispetto all’indice complessivo di tutta l’industria italiana. Secondo l’Istat, infatti, al netto degli effetti di calendario, la produzione industriale italiana è diminuita dell’1,3% rispetto al 2018. Nel complesso del 2019 la produzione industriale ha quindi mostrato una diminuzione rispetto all’anno precedente, la prima dal 2014, sottolinea l’Istat. Tra i principali raggruppamenti di industrie, la flessione è stata più marcata per i beni intermedi, meno forte per i beni strumentali. Un lieve incremento ha caratterizzato, d’altra parte, la produzione di beni di consumo e di energia. Considerando l’evoluzione congiunturale dello scorso anno, si è registrato un aumento solo nel primo trimestre (al netto dei fattori stagionali), mentre nei successivi si sono avute continue flessioni, con un calo più marcato negli ultimi tre mesi dell’anno.