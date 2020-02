Lotta al diabete, accordo tra A. Menarini e la startup Innovation Zed per un nuovo dispositivo

Il dispositivo sarà integrato nella piattaforma connessa per la cura del diabete creata della casa farmaceutica. L’intesa prevede una partnership a lungo termine con Menarini che si occuperà delle attività di marketing, commercializzazione, training e customer support

Innovation Zed e A. Menarini Diagnostics insieme per la lotta al diabete. La startup irlandese e la divisione italiana del gruppo farmaceutico multinazionale hanno siglato un accordo per la commercializzazione di un dispositivo per diabetici sviluppato dal team di Dublino.

Il dispositivo sarà integrato nella piattaforma connessa per la cura del diabete creata da Menarini. L’accordo prevede una partnership a lungo termine con Menarini che si occuperà delle attività di marketing, commercializzazione, training e customer support, fornendo l’assistenza sia tecnica sia clinica per il corretto uso del device in Europa e nel mondo.

“Questo dispositivo permette ai pazienti e agli operatori sanitari di gestire nel quotidiano il diabete in modo facile ed efficace e di prevenire le complicazioni”, ha commentato Fabio Piazzalunga, general manager e global head di Menarini. “L’accordo fa parte della nostra strategia per sviluppare un portfolio di prodotti integrati che andranno a migliorare la gestione del diabete per gli operatori sanitari e la qualità di vita dei pazienti”.

Lotta al diabete, cosa fa Innovation Zed

Innovation Zed è un’impresa medtech specializzata in soluzioni integrate che facilitano la gestione del diabete coinvolgendo il paziente e migliorando l’aderenza alla terapia. L’azienda ha sede presso il NovaUcd, l’hub per venture e startup dell’University College di Dublino, una delle migliori d’Europa e fucina di progetti nell’Ict, biotech e medical device.

L’azienda irlandese è supportata da Enterprise Ireland, l’ente governativo per il trade e l’innovazione, terzo venture capitalist d’Europa. “Il prototipo della penna intelligente per la somministrazione dell’insulina con l’app connessa era stato presentato in Italia per la prima volta nel 2018 al Cosmofarma Startup Village organizzato da Wellcare”, ha dichiarato Roberta Di Gesù, market advisor di Enterprise Ireland. “In quella occasione avevamo selezionato cinque tra le nostre startup con progetti particolarmente indicati a Cosmofarma, la principale exhibition europea dedicata alla salute e alla farmacia. Innovation Zed ha una storia particolare perché nasceva dall’esperienza come diabetico del suo fondatore”.

John Hughes, Ceo e co-fondatore di Innovation Zed, come diabetico, ha sviluppato la soluzione tecnologica per gestire quotidianamente la terapia evitando le complicazioni di cui invece fu vittima. Per errore, infatti, si somministrò due volte la dose di insulina giornaliera finendo in coma. “Siamo molto soddisfatti di questo accordo che ci porterà ad essere presenti nei mercati internazionali. Menarini ha una stretta relazione con i pazienti diabetici e gli operatori sanitari unita a una lunga esperienza nella distribuzione”.