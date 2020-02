Malattie cardiache, ok di Fda a un software di intelligenza artificiale per l’acquisizione di immagini

L’uso del programma è indicato durante l'ecocardiografia transtoracica bidimensionale (2D-TTE), per pazienti adulti. In particolare, si utilizza nell'acquisizione di immagini standard del cuore da diverse angolazioni

La Food and drug administration ha autorizzato la commercializzazione di un software, basato su intelligenza artificiale, per assistere i professionisti sanitari nell’acquisizione di immagini ad ultrasuoni cardiaci. Si tratta di un accessorio di sistemi diagnostici ecografici compatibili che utilizza l’Ai per aiutare l’utente a catturare immagini del cuore di un paziente di qualità diagnostica accettabile.

Indicazioni d’uso

L’uso del software è indicato durante l’esame ecografico del cuore, noto come ecocardiografia transtoracica bidimensionale (2D-TTE), per pazienti adulti. In particolare, si utilizza nell’acquisizione di immagini standard del cuore da diverse angolazioni.

“Gli ecocardiogrammi sono uno degli strumenti diagnostici più utilizzati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache”, ha affermato Robert Ochs, vicedirettore dell’ufficio per la diagnostica in vitro e la salute radiologica presso il centro per dispositivi Fda. “L’autorizzazione all’immissione in commercio del software consente ai professionisti che potrebbero non essere esperti di ecografia, ad utilizzare gli strumenti necessari per realizzarla. Tutto ciò dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di apprendimento automatico per aumentare l’accesso a una diagnostica cardiaca sicura ed efficace che può salvare la vita dei pazienti. ”

Malattie cardiache, l’incidenza sul tasso di mortalità

Secondo i Centers for disease control and prevention, le malattie cardiache sono la principale causa di morte negli Usa, causando la morte di una persona su quattro, per un ammontare di circa 647 mila americani ogni anno. Il termine cardiopatia si riferisce a diversi tipi di patologie cardiache.

Il tipo più comune è la malattia coronarica, che può causare infarto. Altri tipi di malattie cardiache possono coinvolgere le valvole del cuore o il cuore potrebbe non pompare bene e causare insufficienza cardiaca.

I test diagnostici cardiaci sono necessari per identificare le condizioni cardiache. Tra questi ci sono elettrocardiogrammi (più ampiamente conosciuti come ECG o ECG), monitor Holter ed esami ecografici cardiaci.

Intelligenza artificiale per valutare la qualità delle immagini

Il software in questione è il primo autorizzato a guidare gli utenti attraverso l’acquisizione di immagini ad ultrasuoni cardiaci. È stato sviluppato utilizzando l’apprendimento automatico per addestrare il programma a distinguere tra qualità dell’immagine accettabile e inaccettabile.

Tale capacità ha costituito la base di un’interfaccia utente Ai interattiva che fornisce una guida prescrittiva agli utenti su come manovrare la sonda a ultrasuoni per acquisire immagini ecocardiografiche standard e videoclip di qualità diagnostica.

Risposte in tempo reale

Inoltre, l’interfaccia Ai fornisce un feedback in tempo reale sulla potenziale qualità dell’immagine, può acquisire automaticamente videoclip e salva automaticamente il miglior videoclip acquisito da una vista particolare. Tuttavia, è il cardiologo, in ultima istanza, a esaminare le immagini per una valutazione definitiva delle condizioni del paziente.