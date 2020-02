Confindustria dispositivi medici, al via ciclo di incontri su governance Ssn e salute

Il primo appuntamento si è svolto venerdì 14 febbraio insieme ad Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del ministero della salute. Il tema dell'incontro è la gestione e la sostenibilità del Ssn

Prende il via il ciclo di incontri organizzato da Confindustria dispositivi medici sulla governance del Servizio sanitario nazionale e della salute. Il primo appuntamento, che si svolge venerdì 14 febbraio a Milano, coinvolge il direttore generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute, Andrea Urbani. L’appuntamento rappresenta l’occasione per discutere di gestione e sostenibilità del Ssn.

Durante l’incontro con l’autore sarà presentato il libro “Il Servizio sanitario nazionale guarda al futuro – Verso nuovi e più evoluti schemi di governance” (Edizione Egea). Ne discuteranno insieme a Andrea Urbani , Massimiliano Boggetti, presidente di confindustria dispositivi medici e Giampaolo Vitali, docente di Economia dell’Unione Europea presso l’Università di Torino.

Verso il futuro del Servizio sanitario nazionale

“Inauguriamo con questa prima presentazione un ciclo di appuntamenti vogliono fare chiarezza sugli obiettivi dell’attuale governance del Ssn e sulle sfide che ci attendono, sulle evoluzioni del mondo della salute e sulla consapevolezza del ruolo che le imprese hanno in questo cambiamento” – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici.

“Con la presentazione del libro di Andrea Urbani affrontiamo un tema importante non solo per il nostro settore ma per tutti i cittadini perché attiene alla sostenibilità stessa del nostro sistema sanitario che si trova davanti numerose sfide. È sempre più evidente un cambio di prospettiva che consideri ad esempio strumenti innovativi che generano risparmi non un costo ma un investimento. Le aziende fanno la loro parte, interrogandosi su questi temi, offrendo spunti di dibattito e di confronto, nella consapevolezza che riflettere su questi temi è certamente importante per definire assieme priorità e linee guida di uno sviluppo che va gestito per il miglioramento dei servizi al cittadino – ha concluso Boggetti”.