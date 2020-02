Coronavirus, al via un corso di formazione online dell’Istituto superiore di sanità

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere informati e formati medici, infermieri e tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale sul virus esploso in Cina. L’evento formativo, articolato in 3 moduli, sarà disponibile a partire dal 28 febbraio

L’Istituto superiore di sanità ha attivato un corso online sul nuovo coronavirus Sars-Cov-2. L’iniziativa, realizzata dal servizio formazione della presidenza dell’Iss, ha l’obiettivo di rendere informati e formati medici, infermieri e tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale sul virus esploso in Cina.

Il programma

Praticamente, l’evento formativo, articolato in 3 moduli (28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo) per un totale di 16 ore, sarà disponibile a partire dal 28 febbraio sulla piattaforma dedicata alla Formazione A Distanza (FAD) in Salute pubblica dell’ISS. Secondo quanto riporta il sito dell’Iss, la piattaforma sarà accessibile 24 ore su 24 nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 luglio.

Gli obiettivi del corso

Tra i principali obiettivi del corso: descrivere la natura dell’emergenza sanitaria internazionale e individuare strategie di prevenzione e controllo; identificare gli attori della task force italiana per la gestione dell’emergenza e le fonti ufficiali di informazioni, aggiornamento e coordinamento per le procedure sanitarie connesse alla gestione dell’emergenza; descrivere la definizione di caso di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare nei casi sospetti o accertati; individuare le informazioni utili al personale medico/sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, ospedalieri e di comunità (nonché disporre di materiale informativo da affiggere in tali ambienti).