Mental load, se i problemi personali pesano sulle performance lavorative

Si chiama mental load: uno studio misura gli effetti del sovraccarico psicologico sulla perdita di efficienza e il rallentamento nello sviluppo dei progetti e delle missioni da parte dei lavoratori. A soffrirne sono soprattutto le donne. Dal numero 175 del magazine

Le preoccupazioni familiari possono incidere sulle prestazioni lavorative, conducendo chi le vive a forme acute di stress. È quella condizione che gli esperti definiscono mental load (letteralmente, sovraccarico psicologico), termine inglese utilizzato per descrivere una situazione di pressione psicologica data dall’accumulo di responsabilità derivanti dalla gestione degli impegni domestici, familiari e personali. Semplificando, si verifica quando si hanno in testa cento cose e si pensa di poterle gestire tutte contemporaneamente in modo efficiente. Tale fenomeno è stato analizzato da uno studio di Yoopies, piattaforma dedicata all’assistenza all’infanzia e alla persona, in collaborazione con LabRH.

Il mental load

Lo studio ha innanzitutto evidenziato come questa condizione mentale sia spesso difficilmente riconoscibile, seppure estremamente comune. Rappresenta, infatti, non solo una fonte di stress e disagio per molti lavoratori, ma può rivelarsi addirittura un vero e proprio ostacolo all’avanzamento e all’evoluzione dei percorsi professionali. Più nel concreto, il mental load (che consiste nell’avere sempre, in un angolo della testa, gli imperativi relativi ai compiti e alle responsabilità domestiche, familiari e personali), fenomeno di cui sembra non si parli abbastanza, induce il lavoratore alla perdita di efficienza, al rallentamento nello sviluppo dei progetti e delle missioni, fino anche episodi di distrazione e stanchezza. I risultati dello studio mostrano fino a che punto, i problemi quotidiani pesino sui dipendenti e sulle loro prestazioni professionali.

Le evidenze dello studio

Secondo quanto emerge dallo studio, i soggetti più a rischio sarebbero le donne, le quali si trovano a dover sbrigare circa il 71% delle mansioni quotidiane e il 65% di quelle genitoriali, non senza risentirne a livello lavorativo. L’indagine ha interessato 1300 lavoratori, di ambo i sessi e appartenenti a differenti settori e fasce di età. È emerso che quasi tutti i dipendenti (94%) gestiscono almeno un aspetto della loro vita privata sul lavoro e l’86% impiega un lasso di tempo compreso tra 30 e 180 minuti a settimana. Fra questi, 1 su 10 dedica addirittura più di tre ore alla settimana a tali mansioni.

Problemi gestiti in ufficio

In cima alla lista dei problemi privati che vengono gestiti sul posto di lavoro, ci sono le questioni che coinvolgono i figli (78%) e le difficoltà personali (73%), come il divorzio o il trasloco. Un campione rilevante dei dipendenti oggetto dell’indagine (il 67%) ritiene che questi oneri perturbino la propria efficienza lavorativa, l’87% si dichiara considerevolmente stressato dagli stessi, mentre il 44% afferma che il mental load sia la causa scatenante del proprio ritardo sulle missioni e i progetti lavorativi da svolgere. Anche la gestione del rapporto con i datori di lavoro potrebbe risentire di questo fenomeno. Dall’analisi è emerso che un dipendente su cinque ha già avuto difficoltà con i propri superiori derivanti dalla gestione dei problemi personali, e quasi uno su tre ritiene che queste complicazioni abbiano avuto un impatto negativo sullo sviluppo della propria carriera.

Una nuova versione del fenomeno

“Questo studio ci permette di considerare e definire il mental load in una maniera totalmente nuova”, ha spiegato Benjamin Suchar, fondatore e Ceo di Yoopies, al momento della pubblicazione dello studio. “Dimostra come le responsabilità quotidiane non possano essere lasciate da parte, nemmeno quando siamo al lavoro. Le donne, inoltre, vivono letteralmente due giornate in una, destreggiandosi tra le molteplici responsabilità di cui sono costrette a farsi carico e che spesso comportano effetti deleteri sul livello di benessere personale e di produttività. Inoltre, dimostrando il significativo impatto del mental load sullo sviluppo della carriera, questa indagine ci rende consapevoli che la lotta per la parità di genere nelle aziende richiede necessariamente la presa in considerazione delle disuguaglianze nella sfera privata”.

Una richiesta dai dipendenti: maggior supporto del datore di lavoro

Dal punto di vista dei dipendenti, sempre secondo quanto riporta lo studio, è emersa una richiesta significativa. Due lavoratori su tre, infatti, vorrebbero essere maggiormente supportati dal datore di lavoro nella gestione dei loro problemi privati. Nello specifico tra le richieste ci sarebbero strumenti di supporto alla programmazione, partecipazione finanziaria (servizi alla persona, assistenza all’infanzia, ecc.), ma anche una piattaforma di ascolto e consulenza, strumenti digitali per sostenere la ricerca di fornitori di servizi e procedure amministrative. Al momento però, a oggi, sembra che poche aziende abbiano attuato iniziative in questa direzione.

Il burnout

Nonostante ciò, negli ultimi mesi pare aumentata la sensibilizzazione nei confronti dei temi legati allo stress lavorativo, da parte delle istituzioni. Indirettamente connessa al tema del mental load, è recente la notizia del riconoscimento della sindrome da burnout da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms, nel 2019, ha inserito, per la prima volta, tale fenomeno nell’elenco dei disturbi medici, seppur specificando come non si tratti di una vera e propria malattia, bensì di una “sindrome associata alla professione”, non estendibile quindi alle altre situazioni della vita quotidiana. Il burnout, più comunemente detto stress da lavoro, è quindi oggi ufficialmente rintracciabile come “fattore che influenza la salute”, all’interno dell’ultima versione dell’International classification diseases.

I sintomi

Secondo l’analisi dell’Oms il burnout ha sintomi ben precisi: esaurimento fisico e mentale, distacco graduale dal proprio lavoro e una sempre crescente diminuzione dell’efficienza nello svolgere i propri compiti. I soggetti più colpiti sarebbero coloro che svolgono professioni legate al supporto verso altre persone: medici, infermieri, poliziotti, vigili del fuoco, assistenti sociali, caregiver. Le donne sarebbero più esposte degli uomini a tale sindrome.

I casi tra le professioni digitali

Peraltro, anche tra le nuove professioni, quelle legate all’innovazione digitale, iniziano a emergere casi di burnout. Secondo un documento diffuso di recente dal Financial Times, sarebbero a rischio “esplosione” anche una determinata categoria di lavoratori afferenti al mondo dei social network. Nello specifico sarebbero principalmente colpiti dalla sindrome da stress da lavoro i cosiddetti moderatori, ovvero coloro i quali visionano tutto il giorno foto e video caricati dagli utenti, sulle piattaforme Youtube e Facebook, che riproducono contenuti particolarmente violenti (abusi di minori, aggressioni, atti autolesionismo). Il collegamento con disturbi cardiaci Il burnout potrebbe incidere anche sullo sviluppo di disturbi cardiaci potenzialmente mortali. A sostenerlo è un altro studio pubblicato di recente sullo European journal of preventive cardiology, effettuato da Parveen K. Garg, professore dell’Università della California.

Aggressività, deperessione e poca socialità

Nel dettaglio, i ricercatori coinvolti hanno esaminato oltre 11 mila soggetti, indagando anche su elementi come aggressività, uso di antidepressivi e scarso supporto sociale. L’analisi dei soggetti è durata un periodo di tempo relativamente lungo (25 anni), necessario per intercettare un eventuale sviluppo della fibrillazione atriale. Ne è emerso che i partecipanti con i più alti livelli di burnout avevano un rischio maggiore del 20% di sviluppare fibrillazione atriale nel corso del follow-up rispetto a quelli con poca o nessuna evidenza di questo tipo di problema. La motivazione potrebbe essere legata a due fattori principali, secondo quanto sostenuto da Garg, e cioè che “l’esaurimento è associato a un aumento dell’infiammazione e a una maggiore attivazione della risposta fisiologica allo stress del corpo. Quando questi due elementi vengono innescati in modo cronico, possono avere effetti gravi e dannosi sul tessuto cardiaco, che potrebbero alla fine portare allo sviluppo di questa aritmia”.