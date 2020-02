Bezos lancia l’Earth Fund contro il cambiamento climatico

Il Ceo di Amazon ha stanziato per ora dieci miliardi di dollari per finanziare scienziati, attivisti, Ong e ogni sforzo che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il Pianeta

Con dieci miliardi di dollari è una delle più grandi promesse di beneficenza di sempre, secondo una classifica del Chronicle of Philanthropy. È quanto Jeff Bezos, numero uno di Amazon, ha promesso di donare contro il cambiamento climatico, con il lancio del Bezos Earth Fund, annunciato lo scorso lunedì dal suo profilo Instagram. “Il cambiamento climatico è la più grande minaccia per il nostro pianeta – spiega – voglio lavorare insieme ad altri sia per ampliare i sistemi noti sia per esplorarne di nuovi, per combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che condividiamo tutti”.

L’iniziativa globale, come spiega ancora Bezos, finanzierà scienziati, attivisti, Ong e ogni sforzo che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. “Possiamo salvare la Terra” afferma. “Il progetto intraprenderà azioni collettive da parte di grandi aziende, piccole aziende, stati nazionali, organizzazioni globali e singoli individui”.

Escalation filantropica

I 10 miliardi di dollari stanziati per ora da Bezos costituiscono meno dell’8% del patrimonio netto stimato di 130 miliardi dell’uomo più ricco del mondo, che fino ad ora si era dedicato poco alla filantropia. Solo di recente infatti ha intensificato le donazioni. La più grande finora era stata di 2 miliardi di dollari, nel settembre 2018, per aiutare le famiglie senzatetto e costruire una rete di scuole materne Montessori, uno sforzo che ha annunciato con l’allora moglie MacKenzie. Dopo che la coppia ha divorziato l’anno scorso, la ex signora Bezos ha dichiarato di aver firmato il Giving Pledge, che chiede alle persone più ricche del mondo di impegnarsi a donare almeno metà della loro ricchezza durante la loro vita o le loro volontà. Patto che Bezos non ha firmato come riporta il New Tork Times.

Emissioni zero entro il 2040

Il magnate inoltre sembra essere stato spinto verso questa azione dai suoi dipendenti, che lo hanno messo sotto pressione affinché facesse di più per proteggere l’ambiente. Migliaia di dipendenti Amazon hanno firmato una lettera lo scorso maggio chiedendo in che modo l’azienda avesse pianificato di rispondere ai cambiamenti climatici. Molti di loro hanno organizzato uno sciopero a settembre chiedendogli di fare di più. Un giorno prima dello sciopero, Amazon ha annunciato di voler raggiungere emissioni zero entro il 2040, dieci anni prima della scadenza fissata dall’accordo sul clima di Parigi. La società ha inoltre affermato che entro il 2024 dispiegherà 100.000 furgoni elettrici per la consegna.

Doppia faccia

I dipendenti di Amazon hanno però risposto al lancio del Bezos Earth Fund dicendo che occorre fare di più per affrontare le cause sottostanti, come il consumo di combustibili fossili. “Apprezziamo la filantropia di Jeff Bezos, ma una mano non può dare ciò che l’altra sta portando via”, ha scritto il gruppo in una nota lunedì, chiedendo ad Amazon di smettere di lavorare con compagnie petrolifere o di gas o finanziare gruppi di riflessione che negano il cambiamento climatico. “Jeff Bezos ci mostrerà la vera leadership o continuerà ad essere complice nell’accelerazione della crisi climatica, mentre presumibilmente sta cercando di aiutare?” ha aggiunto.

Un’impronta importante

Con vasti data center che alimentano il cloud computing e una rete globale per la spedizione e la consegna di pacchetti, l’impatto di Amazon sull’ambiente è notevole. A settembre, la società ha rivelato per la prima volta la propria impronta di carbonio, rivelando di aver emesso circa 44,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2018, l’equivalente di un consumo di benzina di quasi 600.000 autocisterne.