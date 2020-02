SARS-CoV-2, la Cina apre il fast track per kit medicali

La Cina ha necessità di accelerare su registrazioni e licenze così da affrontare meglio l'emergenza. Una grande opportunità per le aziende che vogliono mettere piede in Asia

La Cina apre il fast track per i kit medicali contro il SARS-CoV-2 permettendo così ai produttori di mascherine, gel e prodotti diagnostici di entrare prima nel mercato cinese.

Apertura

Una mossa non di poco conto che dà la misura di quanto l’ente regolatorio orientale il Nmpa (National medical products administration), voglia correre ai ripari per quanto possibile, aprendo alle aziende straniere. Le pratiche, come avviene per Ema e Fda in Europa e Usa, saranno più brevi, veloci e dovrebbero, in questo modo, evitare future carenze di prodotti. Dall’inizio dell’emergenza del Covid-19 l’agenzia ha già approvato 72 device con questa procedura. Va chiarito, però, come rivela Raps, che sia le licenze che le registrazioni in regime di emergenza scadranno entro 12 mesi.

Contraffazione

Un altro tema che sta a cuore al Nmpa è la contraffazione. Dall’esordio dell’epidemia si sono verificati sempre più casi di prodotti contraffatti sul mercato cinese sia di provenienza interna che esterna. Per questo motivo le autorità di Pechino hanno aumentato gli sforzi investigativi.