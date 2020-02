Ecco le 95 startup che reinventano l’agroalimentare

Una mappa di Svg ventures-Thrive ha fotografato lo scenario delle aziende innovative attive nel campo dell'animal agritech (salute animale e alimentazione). *Dal numero 4 di Animal health

Vogliono reinventare il mondo dell’industria agroalimentare, ripensare i processi di produzione, distribuzione e consegna del cibo e contribuire a migliorare il benessere degli animali d’allevamento. Tutto ciò con il supporto della tecnologia e con un occhio vigile alla salvaguardia dell’ambiente.

Sono le startup che stanno emergendo nel settore dell’animal agtech. Svg- Thrive – piattaforma di investimento e accelerazione – insieme al contributo del National pork board, ne ha individuate 95 tra le più rilevanti in questo settore, e le ha inserite in una mappa rappresentativa suddivisa in due segmenti di mercato: da una parte la categoria animale (tutti i mercati, bovini, suini, pollame) dall’altra la catena del valore/ tecnologia tramite cui operano (genetica, cibo, salute, robotica/ai, ambiente, gestione dei dati, salute pubblica). Tali startup hanno raccolto investimenti (secondo quanto emerge dalle cifre delle 59 aziende che hanno diffuso i dettagli delle operazioni) per un ammontare totale di oltre 500 milioni di euro. I finanziamenti spaziano dal pre-seed (quindi in una fase di vita iniziale delle startup) fino alle fasi in cui emergono numeri significativi in termini di crescita e revenue.

Gli investimenti

Secondo l’analisi di Svg-Thrive, a dominare gli investimenti degli ultimi anni è stato il settore dei mangimi per pollame. All’interno del segmento “categoria animale”, questo ambito ha raccolto da solo circa 180 milioni di dollari. Il merito è soprattutto dell’operazione Agriprotein, startup di allevamento di insetti finalizzato all’alimentazione del bestiame, che tra il 2016 e il 2018 ha raccolto 122 milioni di dollari tra equity e debito.

Da segnalare anche la raccolta di Protix, altra startup attiva nel settore dell’allevamento di insetti commestibili, che nel 2017 ha raccolto 50 milioni di dollari. Continuando l’analisi all’interno della “categoria animale”, nel segmento “tutti i mercati” si dividono una fetta altrettanto grande del mercato degli investimenti (180 milioni di dollari) i settori genetica (oltre 60 milioni), salute (55), ambiente (50), cibo (10), gestione dei dati (circa 2) e salute pubblica (circa 3 milioni). Qui dominano Recombinetics (genetica), Vestaron (ambiente), Advanced animal diagnostic (salute).

In merito a questa analisi, presentata lo scorso settembre durante l’inaugurazione dello Swine innovation summit che si è tenuto a Indianapolis, Andy Brudtkuhl, direttore delle tecnologie emergenti del National pork board, ha commentato così: “Il cambiamento delle pratiche di produzione alimentare coinvolge anche tutte quelle tecnologie che stanno sconvolgendo non solo il modo in cui il cibo viene prodotto, ma anche il modo in cui viene trasportato, presentato e venduto ai consumatori. Stiamo parlando di un’industria da miliardi di dollari e non è mai stato così importante essere all’avanguardia rispetto alle tendenze emergenti”.

L’evento

Di tecnologia e tendenze emergenti si parlerà, tra l’altro, durante uno degli eventi più importanti del settore dell’animal agtech. Si tratta dell’Animal agtech innovation summit che quest’anno si svolgerà in due edizioni: a San Francisco (16 marzo) – alla vigilia dell’altrettanto importante World agtech innovation summit (17-18 marzo) – e ad Amsterdam (16-17 settembre). Il claim della manifestazione è “Health, nutrition, precision”. L’evento coinvolgerà aziende, investitori e innovatori leader nel campo dell’animal agtech, che potranno entrare in contatto con allevatori, fornitori del settore della salute animale e produttori di mangimi, per condividere esperienze e innovazioni da mettere in campo nel 2020.

I temi dell’Animal agtech innovation

Durante gli incontri di San Francisco e Amsterdam i partecipanti si confronteranno su temi come allevamento intelligente (ovvero come trasformare i dati in informazioni rilevanti), editing genetico, mangimi proteici alternativi, diagnostica e vaccini, tracciabilità e trasparenza, ma verranno affrontati anche i argomenti vicini alla finanza e agli investimenti. L’esigenza di un evento di questo tipo, come riportato dal portale ufficiale dell’evento, nasce dal fatto che, a livello globale, l’industria alimentare è sottoposta a forti pressioni da parte dei consumatori e dai policy maker per garantire un approvvigionamento alimentare sicuro, sostenibile e sano volto a soddisfare le difficili esigenze di una popolazione in crescita.

In relazione a questa tendenza, è in forte espansione la domanda nei confronti di nuove tecnologie capaci di migliorare la salute e il benessere degli animali, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale dell’allevamento e garantendo carne e prodotti lattiero-caseari di alta qualità e coerenti per il consumatore. Dall’allevamento lattiero-caseario alla carne, fino all’ascesa dell’acquacoltura: stanno emergendo soluzioni intelligenti per l’agricoltura che avvantaggiano sia la salute degli animali che quella umana attraverso un miglioramento della nutrizione e del benessere, il rilevamento e la prevenzione delle malattie, la gestione del bestiame basata sui dati e la riduzione dei rifiuti.

La voce degli investitori

A questo proposito, una panoramica significativa sulle opportunità di business provenienti dall’animal agtech la offrono quattro investitori che parteciperanno al summit di San Francisco. Il portale dell’evento riporta il loro punto di vista in merito alla seguente domanda: “Quali opportunità intravedono aziende e investitori nel settore dell’animal agtech?”

Secondo Mareese Keane, direttore della piattaforma Thrive di Svg ventures si “intravedono opportunità nello sviluppo di prodotti per la prevenzione e il trattamento delle malattie legati ai problemi di resistenza agli antibiotici e all’applicazione di editing genetico all’interno di piante e terreni per migliorare la nutrizione nella produzione di bestiame. Anche le carni alternative potrebbero rivelarsi un’area rilevante nei prossimi anni. Mentre un altro settore interessante è lo sviluppo dell’analisi dei dati nel campo della salute animale per l’allevamento di precisione. In quest’ambito, gli agricoltori hanno ora la possibilità di utilizzare sensori per monitorare una serie di dati relativi alla salute, che consente loro di intervenire con maggiore precisione ed efficienza. Per quanto riguarda i finanziamenti, gli investitori sono più propensi a ricevere risultati basati sui dati, che continueranno a guidare il ritmo degli investimenti in questo settore”.

In crescita l’acquacoltura

Secondo Mike Velings, cofondatore di Aqua Spark, un trend in crescita è quello dell’acquacoltura (e non potrebbe essere diversamente considerato il business in cui opera), ambito che “dovrebbe raddoppiare le proprie dimensioni a livello globale nei prossimi anni. L’agtech in acquacoltura è un importante acceleratore legato alle condizioni di efficienza, sostenibilità, trasparenza e crescita. Noi stessi – spiega – con Aqua Spark vogliamo dimostrare che si può sviluppare la tecnologia dell’acquacoltura in maniera sana, economica e sostenibile con risultati simili o migliori rispetto ai metodi tradizionali. L’agtech è uno dei nostri principali strumenti per favorire il cambiamento comportamentale e alimentare una crescita sostenibile a lungo termine”. Il punto di vista dei fondi di venture capital è affidato a Brett Morris, di Techaccel.

“Ci sono tendenze positive nel settore legato agli alimenti che a quello legato agli animali da compagnia in quanto la popolazione sta aumentando e diventando più ricca, per cui la domanda di proteine è in aumento e la proprietà e la qualità della vita degli animali domestici diventano più importanti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, i vincoli delle risorse naturali, la globalizzazione dell’offerta alimentare e le pressioni sulle performnace dei produttori continuano a determinare la necessità di una produzione alimentare più efficiente. Il pollame e il pesce dovrebbero offrire interessanti opportunità di investimento come le due proteine principali a livello globale. L’acquacoltura è particolarmente attraente in quanto il settore in più rapida crescita nel settore zootecnico con il più basso tasso di medicalizzazione rispetto ad altre proteine della carne”.

Animal health, le cause del sottofinanziamento

In questo contesto, Barris, intravede tre motivi che hanno caratterizzato il sottofinanziamento del mondo della salute animale fino ad oggi: 1) mancanza di conoscenze; 2) mercato estremamente piccolo rispetto a quello della salute umana e all’agricoltura; 3) incertezza su linee guida e scadenze normative Altro punto di vista interessante è quello proposto da Maarten Goossens, co-founder di Anterra capital.

“Ci sono due classi da tenere d’occhio nel processo di transizione dell’industria dalla cura alla prevenzione spiega. “In primo luogo, i vaccini che sono una classe consolidata con vendite globali pari a 6,5 miliardi di dollari, con una crescita prevista del Cagr del 6% (2017-2022). In secondo luogo, i probiotici che hanno il potenziale per diventare la prossima classe terapeutica nella salute e nella nutrizione degli animali man mano che acquisiamo una migliore comprensione del microbioma.

La tecnologia digitale è un altro segmento da tenere d’occhio in cui abbiamo visto recentemente uscite importanti. Vets First Choice, una piattaforma che consente ai veterinari di esternalizzare i loro servizi di farmacia e offre livelli di pratica, analisi dei pazienti e approfondimenti, è stata valutata 2,2 miliardi di dollari quando si è fusa con l’unità di salute animale di Henry Schein per formare Covetrus. Antelliq, un fornitore di soluzioni di intelligenza animale che utilizza software e tecnologia dei sensori, è stato acquisito da Merck per 3,7 miliardi di dollari per estendere l’offerta di prodotti per la salute degli animali ai servizi digitali”.

Le startup e il caso Agriprotein

Tornando alle startup, come detto, tra quelle più rilevanti nella mappa realizzata da Swg-Thrive spicca AgriProtein. La startup californiana è tra le società pioniere nel campo della tecnologia che utilizza le mosche soldato nere per trasformare rifiuti organici in proteine utili per l’alimentazione degli animali. AgriProtein produce un pasto proteico naturale (MagMeal) e un olio da utilizzare come facilitatore della crescita nelle preparazioni di mangimi agricoli (MagOil). Inoltre, come sottoprodotto del processo di produzione di proteine carbon neutral, genera anche due gamme di fertilizzanti naturali.

A giugno 2018 ha raccolto il più alto round di investimento per una startup di questo settore (105 milioni di dollari), in un’operazione guidata da un grande istituto finanziario internazionale che però ha preferito non rivelare la propria identità. Agriprotein ha uno dei suoi più importanti stabilimenti in Sudafrica (una sorta di fattoria degli insetti) e sta lavorando per realizzare la prossima generazione di fattorie. La vision dell’azienda sta tutta nelle parole di Jason Drew, fondatore di Agriprotein: “vediamo il mondo in modo diverso – aveva dichiarato in occasione dell’ultimo finanziamento ricevuto – riconoscendo il vero valore dei rifiuti organici come risorsa”.

Protix

Con un modello quasi simile a quello di Agriprotein, sul mercato è attiva l’olandese Protix, che nel 2017 ha raccolto, in un unico round, 50 milioni di dollari. All’epoca, all’operazione hanno partecipato la banca olandese per l’agricoltura Rabobank, insieme ad Aqua-Spark, fondo di investimento in acquacoltura, con anche la Brabant development agency sostenuta dal governo olandese e altri investitori privati. Protix coltiva insetti principalmente per l’alimentazione animale e l’acquacoltura. Produce alimenti per animali in oltre dodici paesi nel mondo.

Il mercato degli insetti è sempre più in crescita perché si tratta di una specie considerata come alternativa proteica praticabile e a basso impatto, dato che può essere allevata sui rifiuti ed è molto più efficiente in termini di risorse rispetto ad altre fonti di proteine e mangimi come soia, mais, pesce formaggio o carne

In base a quanto riportano le informazioni diffusa dalla società olandese, Protix utilizzerà gli ultimi finanziamenti ottenuti per espandere la sua capacità produttiva in particolare modo il relazione al settore dell’acquacoltura, approfondendo la propria capacità di ricerca e sviluppo di sistemi biologici e tecnici per puntare a diversificarsi e aprirsi verso altri mercati, a cominciare da quello alimentare.

Vestaron

Rimanendo sul versante europeo, da tenere d’occhio anche la danese Vestaron, fondata nel 2005. A metà 2019 ha ricevuto un finanziamento da 40 milioni di dollari grazie alla capacità di sviluppare biopesticidi a base di veleno di ragno. Ha guidato il round di investimento la holding danese Novo A/S, società attiva nel settore healthcare. A descrivere la visione di business dell’azienda ci ha pensato di recente il ceo Ann Rath, entrata a far parte del gruppo nel 2018. Ha definito Vestaron una società “al centro di una transizione rivoluzionaria nella protezione delle colture, da un settore basato prevalentemente su sintetici di piccole molecole a uno in cui molecole biologiche con modalità di azione comprovate e significativi attributi ambientali e di sicurezza giocheranno un ruolo decisivo”.

Recombinetics e l’editing genetico

Nel campo dell’editing genetico opera invece Recombinetics. La startup statunitense pioniera nelle soluzioni di modifica genetica per la salute umana e l’agricoltura, ha raccolto in totale (secondo quanto riportano i dati pubblicati da Crunchbase) 60,9 milioni di dollari dalla sua fondazione.

Il round (series A) più significativo lo ha chiuso ad agosto 2018, portando nelle proprie casse ben 34 milioni di dollari Fondata nel 2008, Recombinetics sviluppa la propria attività attraverso tre linee di business: sceligen (allevamento di precisione per migliorare la salute, il benessere e la produttività negli animali da allevamento e nell’acquacoltura); surrogen (modelli suini geneticamente modificati di malattie umane per la ricerca biomedica e studi preclinici condotti da società farmaceutiche e di dispositivi medici); e regenevida (sviluppo di prodotti rigenerativi umani tra cui cellule, tessuti e prodotti di organi in modelli suini).

Diagnostica: Advanced animal diagnostic

Nel campo della diagnostica, tra le startup presenti nella mappa di Svg, c’è da segnalare Advanced animal diagnostics (Aad). La startup della Carolina del nord sviluppa una tecnologia diagnostica innovativa, che consente ai produttori di bestiame e di effettuare interventi informati che migliorino la salute degli animali stessi e garantiscano un approvvigionamento sicuro, abbondante e di alta qualità di proteine animali. Dalla sua creazione, nel 2001, ha raccolto in totale 39 milioni di dollari. A scommetterci è stato anche il fondo di venture capital di Novartis (Novartis venture fund) che nel 2013, insieme al fondo Intersouth Partners, ha investito 6 milioni dollari nella società.

Tali fondi, all’epoca, vennero utilizzati per lanciare il sistema di laboratorio automatizzato Qscout e il test rapido Mld Qscout per la mastite nelle vacche da latte. Nello specifico, il test del differenziale leucocitario del latte (Mld) sviluppato dalla società, identifica, differenzia e fornisce il rapporto dei tre leucociti predominanti (globuli bianchi) nel latte di ogni trimestre per rilevare la presenza di mastite subclinica, prima che i sintomi siano visibili al produttore. L’esecuzione dell’Mld in momenti critici durante il ciclo di allattamento, come subito dopo il parto e il dry-off, consente strategie di intervento informate e una migliore salute degli animali, della qualità del latte e garantisce migliori performance a livello economico.