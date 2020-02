La maturità degli open data in Europa nel 2019, per la sanità c’è ancora parecchio da fare

La capacità di utilizzo delle informazioni informatiche aperte a tutti dipende da vari fattori, tuttavia la salute è surclassata dal settore pubblico, dall'ambiente dall'economia e finanza

Il quinto rapporto europeo “Open data maturity 2019” evidenzia per il quinto anno consecutivo una serie di indicatori sulla maturità con cui i 28 dell’Ue (compreso ancora il Regno Unito) e i quattro dell’Efta (Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda che compongono la cosiddetta Ue28+), utilizzano le informazioni digitali in proprio possesso. Quello che emerge è che la sanità è ancora immatura surclassata da altre categorie come economia, ambiente e settore pubblico.

La graduatoria

Popolarità e consapevolezza dell’uso degli strumenti informatici (in senso lato) dipende da tanti fattori. Quello che emerge, però è che per il 20% i Paesi europei hanno dato ampio spazio al settore pubblico, di poco sopra all’ambiente (16%) e all’economia e finanza (14%). Male, anzi malissimo, l’agricoltura (3%) e la giustizia (1%). La salute si posiziona poco sopra l’agricoltura e la filiera alimentare con il 4%.

I motivi

Come rivela il rapporto non è semplice trovare una risposta univoca. Mancato interesse sull’argomento da parte degli utenti? Incapacità delle strutture di aggiornare le varie piattaforme? Forse tutte queste cose messe insieme. Sta di fatto che servirebbe una maggiore educazione su certi temi che in alcuni campi rischiano di essere troppo tecnici e difficilmente divulgabili. Forse c’è una carenza di competenze da entrambi i lati del tavolo, sia chi usufruisce degli open data, che di chi dovrebbe maneggiarli per renderli fruibili.

Il trend

Dal 2015, quando è partita questa indagine, l’Europa ha migliorato i propri parametri. Adesso è in una fase di consolidamento. Adesso ci si muove verso la qualità dopo una fase contraddistinta dalla quantità dei dati messi a disposizione di tutti. Il trend quindi va verso la condivisione e un rafforzamento delle policy internazionali. In senso generale a cavarsela meglio nello sfruttamento degli open data sono Irlanda, Spagna e Francia che guidano il +1% di tasso di crescita continentale rispetto al 2018. Metà dei Paesi presi in esame ha una media superiore a quella europea, metà inferiore. Facendo un confronto tra l’Ue28 a l’Ue 28+, la media della maturità di quest’ultimi è leggermente inferiore a quella dell’Ue28, circa il 60%.