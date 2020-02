Tribunale unico dei brevetti, la prima sfida è Milano contro Torino

Spunta l'ipotesi Torino per l'ufficio unico per la farmaceutica per cui l'Italia si è candidata. Rimane sempre l'incognita di quale sarà la possibile sede da presentare in Europa dato che nei palazzi del potere Milano non sembra più così attrattiva

Prima ancora di vedere le sedi italiane dare battaglia a quelle europee, bisognerà assistere a un derby italico tra Milano e Torino. Il capoluogo piemontese, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, sembra essere diventato il candidato numero uno.

Milano-Torino

Già ad aprile 2019 le avvisaglie c’erano state nell’approvazione alla Camera di un documento che impegnava il Governo a mettere in campo tutte le risorse per portare al di qua delle Alpi la sezione farmaceutica del Tribunale Ue dei brevetti. Tuttavia non veniva fatto cenno alcuno al nome di Milano, città che dopo lo sgarbo di Ema, sembrava avere tutte le carte in regola per ospitare l’importante istituzione. Nodo della faccenda, tra l’altro, proprio la centralità del capoluogo lombardo, la cui candidatura è stata sposata e spinta da Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia. I due partiti di governo, invece, avevano detto no e avevano optato per una soluzione diversa. Traspariva l’interesse a non mettere in primo piano Milano, bensì offrire un ventaglio di scelte molto più ampio. Adesso la patata bollente è arrivata al Consiglio comunale meneghino dove il capogruppo della Lega Alessandro Morelli ha annunciato la presentazione di una mozione urgente per chiedere alla Giunta del sindaco Beppe Sala di fare tutto il necessario per non far perdere quota a Milano in favore di Torino.

Cambiate le carte in tavola

Quando il nome di Milano fu depennato dal documento al governo c’erano M5S e Lega e a Palazzo Marino sempre Beppe Sala, del Pd, al tempo partito di opposizione. Ora i due partiti sono avversari, il M5S è al governo con il Pd e la Lega all’opposizione. Gli equilibri sono cambiati. La Lega adesso torna sui suoi passi e punta tutto su Milano anche perché Torino, guarda caso, è amministrata da un sindaco del M5S. Una visione ormai non più comune quella di eliminare Milano seppur sempre in mano a Sala. Al di là degli intrighi politici che possono entusiasmare i retroscenisti, il tema è tornato caldo e mette di fronte due o più fazioni all’interno del Governo.

Grimaldello

Come fu per Ema, sfruttata come grimaldello politico contro gli avversari di turno, anche il Tub potrebbe avere lo stesso destino. Milano da poco ha fatto il pieno con l’aggiudicazione delle olimpiadi invernali del 2026 insieme a Cortina e c’è chi vorrebbe concedere qualcosa anche ai vicini torinesi. Il presidente della Lombardia Attilio Fontanasi ha dichiarato tutta la sua contrarietà all’idea che il Tub finisca all’ombra delle Mole, uno sgarbo che per Milano, in ambito life science, sarebbe davvero duro da accettare.

Le difficoltà

Come scrisse Fabrizio De Benedetti, Presidente Società italiana brevetti, su questo giornale a luglio 2019, l’Italia si è resa partecipe in passato di goffi tentativi di far sentire la sua voce e battere i famosi pugni sul tavolo. Politiche poco chiare, strategie rabberciate, e isolamento in Europa hanno fatto il loro, indebolendo ulteriormente la posizione italiana. Ad avvantaggiarsene? Forse Amsterdam che si è candidata autorevolmente. E si sa tra i due litiganti…