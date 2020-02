Horizon Europe, c’è aria di tagli al programma europeo della ricerca

I leader europei stanno negoziando il budget per il grande programma quadro per la ricerca 2021-2027. C'è chi vorrebbe spendere meno e chi non vuole vedersi privati di importanti fondi strutturali. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha proposto un taglio di circa tre miliardi sui 94 inizialmente proposti dalla Commissione Ue

Scontri politici che poi hanno anche ripercussioni nell’ambito economico. Si sta verificando questo tra gli scranni delle istituzioni europee dove si stanno ancora definendo le risorse economiche per Horizon Europe, il mega programma per la ricerca europea fino al 2027. Nello specifico stanno avanzando ipotesi di riduzione del budget totale con un taglio di circa tre miliardi di dollari.

La proposta di taglio

Nell’ultimo Consiglio europeo il 12 febbraio i leader dei Paesi europei si sono riuniti per negoziare sul budget e per trovare un compromesso il presidente Charles Michel ha proposto un piano finanziario di tre miliardi di euro in meno portando il tutto a 91 miliardi dai 94 inizialmente previsti dalla Commissione europea. Da una parte ci sono gli Stati più ricchi che vogliono spendere meno e dall’alta ci sono i Paesi meno floridi che vorrebbero, invece, evitare tagli eccessivi e riduzioni degli stanziamenti. E pensare che c’è chi ha proposto ben oltre i tre miliardi di Michel: a novembre 2019 il parlamentare europeo tedesco Christian Ehler avvisò che i possibili tagli sarebbero potuti arrivare anche a 12 miliardi di euro.

Il budget iniziale

Anche sull’allocazione iniziale della Commissione si è dibattuto. A maggio 2018 l’esecutivo Ue propose 94 miliardi di euro per espandere Horizon 2020, mentre il Parlamento europeo ne aveva proposti 120 e i ricercatori 160. Il 20 febbraio è previsto un incontro straordinario del Consiglio europeo per trovare la quadra.

Brexit

Il tema è sempre attuale. Il Regno Unito era uno dei maggiori contributori per le casse europee e la dipartita di Londra ha lasciato un bel buco che va in qualche modo sanato con il contributo di tutti. Austria, Danimarca, Svezia e Olanda, secondo Sciencebusiness, avrebbero insistito a lungo affinché l’investimento singolo rimanesse non superiore all’1% del Pil nazionale. Prima di Brexit le spese per i finanziamenti di progetti europei erano di circa l’1,03% e a seguito del divorzio con la Gran Bretagna la Commissione aveva provato ad alzare l’asticella all’1,11%. La Finlandia si era fortemente opposta tanto che a dicembre 2019 aveva tentato di portare la spesa all’1,07%. Una soluzione per coprire il buco lasciato da Londra potrebbe essere scovata dagli introiti della nuova tassa sulle plastiche monouso.

Ambizione ridotta

Il mondo della ricerca invoca prudenza. In una nota diffusa alla stampa la Eu Health Coalition, un gruppo di stakeholder europei focalizzati sulla ricerca e l’innovazione, ha espresso forte preoccupazione per le idee poste sul tavolo. Per quanto non ci sia ancora nulla di definitivo e i negoziati continuino, l’associazione teme che questi tagli rappresentino un considerevole passo indietro e che indichi un’ambizione ridotta nel campo delle scienze e della ricerca in generale.