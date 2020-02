Il Patient engagement può migliorare la ricerca clinica, ma l’accesso all’informazione è una barriera

Un’indagine di Patient Power rileva che al 43% dei pazienti oncologici che non partecipano a sperimentazioni cliniche non è mai stata proposta questa opzione

di Francesca Sofia, Science Compass

Se uno dei principali motori dell’advocacy è l’esigenza di indirizzare la ricerca verso lo sviluppo di cure innovative e più efficaci, il coinvolgimento dei pazienti sembra essere fondamentale anche per allargare l’accesso agli strumenti già disponibili. E la ricerca clinica è il terreno in cui questi due temi s’incontrano.

Paziente attivo nel cercare le informazioni

La partecipazione dei pazienti ai trial è cruciale per la messa a punto delle terapie ed è uno dei fattori chiave per ottimizzare tempi e costi dello svolgimento degli studi. Ciononostante, sono, in molti casi, i pazienti stessi che devono attivarsi per conoscere tutte le opzioni a loro disponibili. Interessanti analisi di questo fenomeno arrivano dall’ambito oncologico dove i movimenti di Patient engagement sono molto attivi da decenni. La American Cancer Society riporta che meno del 5% dei pazienti adulti partecipa a sperimentazioni cliniche contro il 60% dei pazienti pediatrici e afferma anche che questo è uno dei motivi per cui il tasso di sopravvivenza ai tumori pediatrici è aumentato in modo così significativo negli ultimi decenni. Sempre dallo stesso report si apprende che la ragione principale per cui le persone adulte con cancro non partecipano a studi clinici è la mancata conoscenza di questa possibilità.

L’indagine di Patient power

A confermare questo dato è arrivata qualche settimana fa anche un’indagine effettuata dall’organizzazione Patient Power che ha lo scopo di fornire alle persone affette da cancro il supporto e le informazioni utili per prendere delle decisioni riguardo alla propria salute. Per inciso, l’espressione usata nella dichiarazione di missione di Patient Power, molto efficace nella formulazione originale e centrale ai temi del coinvolgimento dei pazienti, è “actionable information”. I risultati della survey, presentati alla fine di gennaio da Andrew Schorr, co-fondatore di Patient Power e lui stesso persona sopravvissuta al cancro, indicano che la maggior parte (85%) dei pazienti oncologici che stanno partecipando o hanno preso parte a sperimentazioni cliniche ha tratto un beneficio clinico da quest’esperienza. Eppure, il 43% dei pazienti interpellati ha dichiarato che la possibilità di partecipare a una sperimentazione clinica non è mai stata proposta nei colloqui con la propria equipe medica.

Servono dei clinical trial navigator?

Insomma la responsabilità di disporre di tutte le “actionable information”, anche quando si tratta di guadagnare tempo prezioso per la propria vita, sembra essere spesso in capo ai pazienti stessi. Al punto che alcuni commentatori hanno addirittura invocato la creazione di cosiddetti “clinical trial navigator” per aiutare i pazienti che desiderano reperire autonomamente e comprendere questo genere di informazioni che dovrebbe essere, idealmente, valutate nell’ambito di un dialogo tra medico e paziente.

*Foto in evidenza di Daria Shevtsova

