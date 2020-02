Import di animali e merci extra-Ue: debuttano i nuovi controlli frontalieri

Per effetto del nuovo regolamento europeo (625/2017), nascono i nuovi “Posti di controllo frontalieri” (Pcf) che sostituiscono le vecchie strutture con l’obiettivo di semplificare e armonizzare le verifiche. Lo annuncia il ministero della Salute

Porti, aeroporti, varchi di confine. Debuttano in Italia i nuovi Posti di controllo frontalieri (Pcf) per monitorare l’import di animali e merci provenienti da Paesi extra-Ue. Lo annuncia il ministero della Salute. Si tratta di una novità prevista dal Regolamento Ue n.625/2017, entrato in vigore il 14 dicembre 2019, con l’obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali.

Semplificare i controlli

In un’ottica di semplificazione, i Posti di controllo frontalieri superano l’organizzazione precedente, frammentata in diverse strutture di controllo: Posti d’ispezione frontalieri (Pif), Punti di entrata designati (Ped) e Punti designati per l’importazione (Pdi). Vengono anche definiti i requsiti minimi per la designazione dei nuovi posti di controllo. L’elenco dei nuovi “presidi” è stato pubblicato sul sito del ministero della salute.