Venture capital e biopharma, lieve calo nel 2019 rispetto al 2018

C’è un lieve calo dei finanziamenti dei venture capital verso le biopharma rispetto al 2018. Il 2019 ha infatti segnato 396 operazioni rispetto alle 467 dei dodici mesi precedenti per un ammontare di “soli” 13,9 miliardi (contro i quasi 18 del 2018). A dirlo è l’ultimo report di Vantage Pharma.

Bene ma non benissimo

Il trend dal 2015 a oggi è sempre stato positivo a parte qualche lieve calo nel 2016 e, appunto, nel 2019. Si è passati dagli 11,5 miliardi ai 17,9 del 2018 per poi calare lo scorso anno. La media dei finanziamenti, tra l’altro risulta inferiore anche rispetto al 2017 con, all’epoca, i 37,8 milioni. Nel 2019 sono stati 36 (e 40 nel 2018). Entrando più nello specifico i round di investimento tra i 50 e i 100 milioni sono stati 110, mentre quelli superiori ai 100 milioni sono stati 39. Nel 2018 i numeri, rispettivamente, indicavano 130 e 39.

I trimestri del 2019

Analizzando al microscopio l’anno si nota come il picco sia avvenuto nel primo trimestre con una media di investimenti di 3,8 milioni. Si scende a 3,1 nel secondo trimestre e risalire a 3,7 tre mesi dopo. Nuovo calo tra ottobre e dicembre con 3,2 milioni. Ben lontani dal picco del secondo trimestre 2018 con quasi cinque milioni di media.

M&A nel farmaceutico

Ancora più complesso il tema delle merger and acquisition. Secondo le stime di Evaluate Pharma, il 2019 ha segnato un nuovo record che rasenta quello del 2014 (ancora imbattuto). In totale l’anno scorso gli accordi sono valsi circa 217 miliardi di dollari contro i 147 del 2018, i 74 del 2017 e 219 del 2014. Calano i numeri relativi alle quantità di accordi presi. Solo 153 rispetto ai 179 del 2018. Ben lontani dai 236 del 2014 e, soprattutto, dal 299 del 2015 (record per la quantità di contratti sottoscritti). Ad aver pesato nel bilancio dell’anno scorso sono stati sicuramente gli accordi tra Bms e Celgene (74 miliardi) e Abbvie ed Allergan (63 miliardi).

M&A nel medtech

Nonostante 13 transazioni da oltre un miliardo di dollari, i livelli sono molto lontani dai picchi del 2015 e 2017 per il medtech mondiale. Il valore degli accordi nel 2019 è stato di 49,5 miliardi contro i 29 del 2018 e i 98 del 2017 (128 nel 2015, un record). Se il trend dei valori è più variegato, quello del numero di accordi è in negativo. Dal 2016 la discesa è stata pressoché inarrestabile. Negli ultimi dieci anni ci sono stati pochi picchi. Nel 2011 si è partiti con 278 accordi per scendere a 229 nel 2014. Risalita a 263 nel 2016 e nuovo calo a 152 l’anno scorso, passando per i 212 del ’17 e i 2013 del ’18.