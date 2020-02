Biosimilari e generici, l’accordo Usa-Canada-Messico per facilitarne il mercato

Infatti il nuovo accordo, già ratificato dal Messico e in via di ratifica da parte del Canada sostituirà il precedente patto, il Nafta, e potrebbe aprire nuove opportunità di business per i produttori e distributori di questo segmento riducendo il numero di anni di validità del brevetto in esclusiva di alcuni farmaci

L’accordo Usa-Canada-Messico (Usmca) siglato a gennaio 2020 potrebbe portare grandi novità per il mercato dei biosimilari e generici tra i tre Paesi. Infatti il nuovo accordo, già ratificato dal Messico e in via di ratifica da parte del Canada sostituirà il precedente patto, il Nafta, e potrebbe aprire nuove opportunità di business per i produttori e distributori di questo segmento. Si deve però attendere la ratifica di tutti e tre gli Stati e i cambiamenti entreranno in vigore tre mesi dopo gli assensi di Washington, Città del Messico e Ottawa.

La durata dell’esclusività

Allo stato attuale i brevetti sono coperti da un’esclusività di 12 anni negli Usa, otto in Canada e cinque in Messico. Una precedente bozza del Usmca prevedeva che l’esclusività venisse aumentata a 10 anni, tuttavia il nuovo emendamento livellerebbe tutto a cinque anni. Ciò metterebbe gli Stati Uniti con le spalle al muro, costringendo le istituzioni di Washington a riconsiderare i 12 anni di esclusività.

Altri effetti

Un altro effetto sarebbe quello di facilitare il brevetto di nuovi usi di vecchi farmaci e, soprattutto, rimuovere l’estensione di ulteriori tre anni per l’esclusività per le informazioni cliniche la cui domanda è stata sottoposta alle autorità regolatorie in merito all’uso di nuovi prodotti approvati. In questo modo si favorirebbe l’ingresso più massiccio dell’uso dei generici. Ovviamente le critiche non sono mancate soprattutto dalle associazioni di settore come la Phrma, l’associazione degli industriali del farmaco e la Bio, l’organizzazione delle biotecnologie innovative che temono un ingresso massiccio di nuovi player sul mercato americano col rischio di inficiare la leadership del Paese sul tema di innovazione e ricerca.