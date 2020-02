Approvazioni veterinarie dell’Ema, tre nuovi farmaci a febbraio

Il comitato per i medicinali veterinari ha pubblicato la lista dei farmaci approvati per il mese di febbraio a seguito del consueto incontro di fine mese. Sono tre i medicinali che hanno ricevuto parere positivo

Il comitato per i medicinali veterinari ha pubblicato la lista dei farmaci approvati per il mese di febbraio a seguito del consueto incontro di fine mese. Sono tre i medicinali che hanno ricevuto parere positivo.

Tre molecole

Il primo farmaco è un vaccino per l’immunizzazione dei polli contro le lesioni della pelle, lesioni delle pareti tracheali a seguito di infezioni aviarie laringoiatriche e per prevenire la perdita di produzione di uova a causa della encefalomielite. Gli altri due a base entrambi di tulatromicina sono farmaci generici. L’indicazione riguarda il trattamento e la metafilassi di malattie respiratorie e infezioni da cheratocongiuntiviti per i bovini, patologie respiratorie nei suini e pododermatiti negli ovini.

Variazioni di indicazione

Ci sono anche delle variazioni di indicazione. La prima riguarda un vaccino Dna che vede aumentare l’estensione dell’immunità da 3 a 12 mesi. Anche l’altra ha a che fare con un vaccino (Mycoplasma hyopneumioniae inattivato/proteina Orf2) che vede ora l’ok per includere l’uso di combinazioni con Porcilis Lawsonia and Porcilis Prrs. In tema di qualità del prodotto arriva l’ok anche per la variazione per selamectin, pegbovigrastim e fenbendazolo.