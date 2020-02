Consorzio Dafne, da oggi possono aderire anche depositari e concessionari

Prima i concessionari e i depositari potevano aderire esclusivamente con lo status di partner. Con il rinnovo del Cda è stato inserito per la prima volta anche un codice etico

L’Assemblea del Consorzio Dafne, Community B2B no profit costituita nel 1991 da aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, con conferma di Daniele Marazzi come consigliere delegato per i prossimi tre anni. Inoltre è stato approvato lo statuto 2020, che prevede una grande novità: da oggi possono aderire all’interno della compagine sociale del Consorzio anche depositari e concessionari. Infine, per la prima volta nella sua storia, il Consorzio ha introdotto un proprio codice etico.

L’apertura dello statuto

Ci sono alcune novità interessanti. Prima di tutto è stato “prolungato” il termine di vita del Consorzio che avrà durata fino 31 dicembre 2100 (precedentemente era fino al 2050). Ma soprattutto adesso potranno aderire come consorziati anche i depositari e le imprese che operano come distributori di questi prodotti. Infatti prima i concessionari e i depositari potevano aderire esclusivamente con lo status di partner.

Il nuovo Cda

Come da Statuto, il presidente è nominato tra i consiglieri di parte industriale, mentre il vicepresidente è nominato tra i consiglieri di parte distributiva. Quelli di parte industriale sono:

Antonio Agnifili – Supply Chain Head – Sanofi Paola Burlini – Customer Service Manager – Janssen Cilag Nicola Graifenberg – Head of Order to Cash PH, AH, CH – Bayer Stefano Montanari – Supply Chain Senior Manager – Boehringer Ingelheim Antonello Paliotta – Commercial & Supply Chain Operations Senior Manager – Eli Lilly Maurizio Riitano – Presidente – Distribution & Customer Care Manager – AstraZeneca

Mentre quelli di parte distributiva sono:

Mario Barbieri – Presidente – C.D.F. Centro Distribuzione del Farmaco Renato De Falco – Vicepresidente – Vice Presidente Esecutivo – Gruppo Farvima Stefano Novaresi – Direttore Generale – UNICO Graziano Nugnes – IT Leader, Wholesale – Alliance Healthcare Italia Leonardo Panico – Direttore Generale – Galatinamed Roberto Porcelli – Group Logistics Director – Comifar Distribuzione

Modifiche all’elezione dei consiglieri

Anche qui ci sono delle novità. Infatti prima il Cda era eletto solo tra la parte industriale e quella distributiva, mentre ora con un minimo di 13 e un massimo di 14 possono essere eletti anche tra i candidati della logistica e tra professionisti indipendenti. I Consiglieri saranno eletti come segue: