La Scozia vuole fornire prodotti sanitari femminili gratuitamente, prima volta al mondo

Il Parlamento di Edimburgo il 27 febbraio voterà su un decreto che permetterà a tutte le donne del Paese di avere gratuitamente prodotti sanitari femminili (assorbenti e tamponi in primis). Monica Lennon: "Non sono beni di lusso"

Una battaglia che qui in Italia è lungi dall’essere vinta, ma che in Scozia si sta avviando verso una felice conclusione. Il Parlamento di Edimburgo il 27 febbraio voterà su un decreto che permetterà a tutte le donne del Paese di avere gratuitamente prodotti sanitari femminili (assorbenti e tamponi in primis). Sarebbe la prima volta al mondo. “Non sono beni di lusso, ma sono essenziali e nessuno in Scozia dovrebbe esserne privato”, ha detto a Reuters Monica Lennon, prima firmataria della proposta.

Distribuzione a chiunque

Il costo dell’operazione dovrebbe essere di circa 31 milioni di dollari e riguarderà la distribuzione in farmacia, centri di aggregazione giovanili e negozi autorizzati. Un cambio di paradigma notevole, tanto che si sta pensando di adottare il sistema che è già in vigore per i preservativi, ossia tramite un voucher o una card con cui poter ritirare, da parte degli utenti registrati, i prodotti necessari. Ma c’era stato già un’iniziativa simile nel 2018. Due anni fa, infatti, il Governo aveva deciso di fornire gratuitamente prodotti sanitari nelle scuole, nei college e nelle università.

La tassazione

Nel Regno Unito, questi prodotti sono tassati al 5%, la cosiddetta “tampon tax”. L’ex Premier David Cameron aveva dichiarato di volerla eliminare, tuttavia aveva incontrato forti resistenze da parte delle istituzioni europee e nel 2016 si era tornati a parlare dell’argomento. Brexit ha poi stoppato tutto. In Italia al 5% sono solo quelli compostabili, gli altri sono al 22%. Al giorno d’oggi i prodotti per le mestruazioni non sono tassati in Irlanda, Canada, Australia, Kenya, India, Colombia, Malesia, Nicaragua, Jamaica, Nigeria, Uganda, Libano e Trinidad & Tobago. La Scozia ci sta lavorando.