Le razze brachicefale tra problemi di salute e scelte etiche

Bulldog, carlini e Boston terrier sono solo alcuni esempi di cani molto richiesti dal mercato per le loro caratteristiche estetiche. Dietro il loro aspetto, però, una serie di condizioni patologiche che ne compromettono la qualità di vita. Dal numero 4 di Animal Health

di Anna Capasso

Con le loro piccole dimensioni, la forma della testa un po’ tozza e gli occhi grandi ed espressivi le razze canine brachicefale sono tra gli animali da compagnia più richiesti e più alla moda. Eppure sono esemplari intrinsecamente sofferenti, ovvero con deficit congeniti o vulnerabili geneticamente per patologie severe. Da qui arriva il monito del Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare di evitare di acquistare esemplari di queste razze perché sono creati dall’uomo per motivi meramente estetici. “È strano che si sostengano fortemente i diritti degli animali e il loro amore quando, poi, al tempo stesso non ci si mette nelle condizioni di diminuire un rischio assolutamente prevedibile”. Queste le parole di Pasqualino Santori, presidente del Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare, che ha analizzato questo fenomeno.

Le caratteristiche

I bulldog, i bulldog francesi, i Boston terrier, i carlini questi sono tra le razze canine brachicefale più popolari. Sono caratterizzate da una canna nasale mediamente corta rispetto alle proporzioni del cranio e, quindi, sono soggetti a problemi respiratori. A questi si sommano altri fenomeni, come spiega Santori, ad esempio: “A livello oculare perché gli occhi sono sporgenti, sono più facili fenomeni di congiuntivite e cheratite. A volte la pelle è in abbondanza e sono più probabili fenomeni di dermatite. E non mancano problemi a livello scheletrico. C’è una quantità di problemi che viene da chiedersi come mai gli esseri umani che amano così tanto gli animali cerchino proprio queste razze”. Il presidente del Comitato, però, precisa che non tutti gli animali delle razze brachicefale sono cos. problematici, ma la probabilità sicuramente alta. Le condizioni di salute di queste razze possono portare anche a una durata inferiore della vita del cane, ma Santori precisa: “Il problema non è nella durata della vita, ma nei confronti della qualità della vita, su cui la ricaduta è chiaramente notevole”.

Il monito dei veterinari

Questi sono i motivi per cui prima delle festività natalizie, periodo in cui le persone sono maggiormente indotte ad adottare animali, il Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare ha prodotto una mozione in cui si invita a non comprare esemplari di razze di animali da compagnia intrinsecamente sofferenti perché, si legge nel documento, “esiste un dovere di soccorso verso gli animali che, a causa della selezione genetica di tratti desiderabili quanto a fattezze, colori, assenza di pelo o sua lunghezza eccessiva, conformazione del muso o delle orecchie, dimensioni, andatura, comportamenti, siano stati condannati ad essere intrinsecamente difettosi, come giocattoli fallati il cui deficit non è visibile e anzi talora motivo stesso di richiamo. Un cane o un gatto con caratteri fisici esasperati sono spesso malati, provano dolore, disagio, stress, proprio per via di quei caratteri che troviamo divertenti, piacevoli perché stravaganti o raffinati. Il modo più efficace per soccorrerli non è accudirli e curarli secondo necessità ma – sottolinea il testo del Comitato – semplicemente non farli più nascere con quelle caratteristiche, ovvero non comprarli e quindi renderli non più interessanti per il mercato in quanto prodotti non più desiderati. Diversamente, pur rispetto al danno che la loro genetica comporta, saremmo colpevoli di perpetuare tale danno a causa delle nostre scelte di consumatori”, conclude la mozione. Un documento che si rivolge alle istituzioni, ma anche ai cittadini-consumatori perché “hanno un grandissimo potere, solo loro che rispondono alla richiesta sociale. Devono sentirsi responsabili delle proprie scelte – precisa Santori – ed essere, quindi, correttamente informati. Bisogna interrompere questo meccanismo, è un corto circuito che si autoalimenta soprattutto perché non si riflette abbastanza”.

Chi pensa che si tratti di un problema recente, si sbaglia. Santori, infatti, racconta che già 11 anni fa il Comitato bioetico per la veterinaria produsse un documento simile a questa mozione, in cui “si caldeggiava la possibilità di intervenire non solo geneticamente, riducendo questi rischi, ma anche di fornire agli acquirenti un sorta di consenso informato, delle indicazioni sulle problematiche legate alla razza per rendere le persone consce di tutti i problemi di salute cui vanno incontro”. Un’idea nata perché “pensavamo che potesse trattarsi di una questione di non conoscenza” e, invece, l’aspetto grave è che “nel tempo, si è dovuti accorgere che è proprio una volontà su cui non c’è sufficiente riflessione”, puntualizza il presidente del Comitato.

Poca attenzione al problema

“Se si creano le condizioni per cambiare i comportamenti, è già tantissimo – sottolinea il presidente del Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare – Questi comportamenti, una volta cambiati, potrebbero essere iscritti in una norma che potrebbe definire meglio le cose. Ora siamo in una fase di riflessione di ordine culturale”. Santori pone l’accento, inoltre, su un’altra sfaccettatura del problema: “La forte attenzione per gli allevamenti degli animali da reddito perché non è rivolta anche agli animali di casa? C’è qualcosa che non va nella qualità della riflessione”.

La partnership

Proprio sulle razze canine brachicefale è stato avviato la scorsa estate un Accordo di programma tra Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), Fsa (Fondazione Salute Animale) ed Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana). Per la prima volta in Italia sarà avviato un programma di azioni interdisciplinari, che partendo dal monitoraggio sanitario di queste razze ne promuova il benessere, la selezione e il miglioramento genetico. Si partir. da una ricognizione sanitaria, attraverso i dati clinici dei medici veterinari, per conoscere l’effettiva incidenza delle principali affezioni nei cani brachicefali, favorirne la prevenzione e il riconoscimento precoce. I dati del monitoraggio sanitario consentiranno anche lo sviluppo di iniziative rivolte agli allevatori e ai giudici, nel solco delle azioni istituzionali proprie dell’Enci per la tutela del patrimonio cinologico nazionale. Dino Muto, presidente dell’Enci, spiega: “Attraverso i dati e i protocolli che saranno l’output dell’accordo in esame, Enci potrà monitorare oggettivamente l’allevamento delle razze brachicefale in Italia assicurandone elevati livelli di benessere, saranno inoltre organizzati incontri formativi ai vari livelli della filiera cinofila: proprietari, allevatori, veterinari e giudici”.

Indagine genetiche

L’Accordo prevede anche lo sviluppo di indagini di tipo genetico, che consentano l’individuazione di linee di sangue propedeutiche al miglioramento della selezione in allevamento è inoltre previsto l’invio di azioni di indirizzo agli esperti giudici delle manifestazioni cinofile, affinché il benessere dei soggetti brachicefali sia messo al centro delle verifiche zootecniche di loro competenza. Il presidente dell’Enci sottolinea il contributo che tali indagini possono garantire: “I caratteri selezionati hanno un’origine complessa, la possibilità di valutare oggettivamente i soggetti brachicefali da un punto di vista ‘respiratorio’ potrà fornire dati importanti da inserire nelle valutazioni genetiche dei riproduttori avendo come scopo la conservazione di razze e popolazioni antiche ed uniche assicurando ai cuccioli che nasceranno – conclude Muto – massimi livelli di salute e benessere”.