Programmi di supporto: l’esperienza di una paziente

La testimonianza diretta di chi usufruisce di uno dei programmi di supporto, fra i tanti che l'azienda fornisce con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e massimizzare l'efficacia dei percorsi di cura.

Domedica fornisce numerosi programmi di supporto agli operatori sanitari e ai pazienti. La sua mission è migliorare la qualità della vita di tutte le persone coinvolte nel percorso di cura per massimizzare l’efficacia delle terapie a cui questi sono sottoposti. Una paziente che usufruisce di un Programma di supporto di Domedica, ha gentilmente accettato di rispondere (in forma anonima) ad alcune domande per raccontare la sua esperienza con il programma.

Ricorda il primo contatto con Domedica?

Sì, sono stata contattata telefonicamente da Rita che mi ha spiegato il Programma. Per me è stato molto importante parlare con lei perché ho capito meglio quanto mi aveva anticipato il medico: è lei la mia voce amica e la persona che mi contatta. È sempre molto cortese e sinceramente interessata a me. Mi sono sentita di potermi fidare fin dalla prima telefonata!

Con quali figure si è interfacciata? Operatore telefonico? Medico? Infermiere? Che impressione ha di loro?

Parlo e incontro diverse persone di Domedica: con Rita parlo telefonicamente, mentre Maria e Giorgio sono l’infermiera e il medico che mi seguono a casa per la terapia. Hanno tutti uno stesso modo di fare: molto professionali ma anche molto accoglienti e questo per me è stato importantissimo visto che inizialmente ero abbastanza restìa nei confronti del Programma. Mi fanno sentire importante e seguita e ringrazio il mio medico di avermi informata dell’esistenza di questo Programma: per me che sono limitata dalla malattia, poterne usufruire è diventato necessario!

Nelle interazioni telefoniche si sente curata, ascoltata e accudita nonostante non ha mai conosciuto fisicamente la persona con cui parla?

Assolutamente sì. Come dicevo, Rita è diventata per me un’amica: sempre pronta, disponibile ad ascoltarmi e a trovare la giusta soluzione alle mie richieste. La scorsa estate i miei figli hanno avuto bisogno che da inizio giugno a settembre mi trasferissi insieme ai miei nipoti e alla baby-sitter alla casa al mare… ero scoraggiata perché a causa della terapia pensavo di non poterli aiutare in questo. Sono invece stata molto sorpresa quando ne ho parlato con Rita e lei mi ha rassicurato che un’infermiera e un medico potevano raggiungermi anche al mare in un’altra regione! Mi sono sentita finalmente utile per i miei figli senza l’ostacolo della malattia e di questo ringrazierò sempre!

Pensa che il supporto ricevuto le abbia recato dei benefici anche dal punto di vista emotivo?

Assolutamente sì! Penso che tutte le volte qualcuno ci fa sentire importante scatta una molla dentro di noi: io cerco di farlo sempre con i miei nipotini e vedo che quando li incoraggio sono più obbedienti ai genitori, vanno meglio a scuola… insomma vedo che c’è una risposta migliorativa… Io ho sentito che dovevo reagire alla mia malattia sia per me e la mia famiglia ma anche perché i medici dell’ospedale e le persone che mi seguono di Domedica si stanno impegnando per me, per curarmi e per farmi stare bene e quindi ce la metto tutta anche per loro!

Se dovesse usare un solo aggettivo, quale parola userebbe per descrivere il supporto che Domedica le offre?

Senza dubbio “utile”. Ci sono molte altre qualità che potrei attribuire a Domedica, ma dovendo sceglierne solo una ripeto che è un programma per me irrinunciabile perché mi è davvero molto utile!

Può fornire qualche esempio di “beneficio” generato dal supporto di Domedica che ha colto da parte del suo medico curante?

Il mio medico ospedaliero è contento perché mi vede più serena durante le visite di controllo. Mi ha chiesto più volte come mi trovo a essere seguita da Programma di Domedica e alla mia risposta positiva mi ha detto di essere contento per me: non mi ha mai detto altro, ma lo vedo anch’io soddisfatto, forse anche perché ormai lo chiamo pochissimo o quasi per niente da quando sono in Programma… ma questo lo penso io, lui non me lo ha detto…

