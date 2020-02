Il Clinical trial navigator: un lavoro per i pazienti esperti

Un altro esempio delle nuove professioni nate dall’efficace integrazione del ruolo dei pazienti nel sistema salute

di Francesca Sofia, Science Compass

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ricerca clinica oncologica con particolare attenzione alla realtà statunitense che, nonostante le note differenze rispetto al nostro sistema, costituisce una finestra interessante su fenomeni e tendenze. Anche in tema di Patient engagement. Il Clinical trial navigator è una figura professionale nata qualche anno fa come figura di collegamento tra il team clinico e i partecipanti a uno studio. All’inizio questo ruolo era quasi sempre affidato al personale infermieristico.

Il ruolo

Il navigator si occupa di facilitare la partecipazione del paziente al trial aiutandolo nella comprensione delle informazioni, su terapia e regole della sperimentazione clinica, e nella gestione logistica della partecipazione. L’obiettivo è fare il possibile per rendere meno onerosa la partecipazione allo studio. Il burden della partecipazione al trial, che si va a sommare a quella malattia, è, infatti uno dei principali motivi che porta i pazienti a interrompere la partecipazione o a rinunciare in partenza a far parte degli studi.

L’evoluzione

Più recentemente questa figura professionale è andata incontro a un’interessante evoluzione per intercettare altri bisogni espressi sia dalla comunità dei pazienti sia dagli sponsor delle sperimentazioni. Infatti, un Trial navigator, non necessariamente affiliato a uno specifico centro, può aiutare i pazienti a orientarsi nel complesso scenario delle sperimentazioni in corso e identificare le opportunità più adatte alle proprie esigenze e supportare i centri clinici nell’arruolamento di una popolazione più rappresentativa della popolazione generale agevolando il superamento delle barriere socio-culturali che spesso rendono difficile il raggiungimento di questo obiettivo.

I pazienti formati

Questa progressiva aggiunta di competenze alla figura del Trial navigator è andata di pari passo con l’affidamento di questo ruolo a pazienti – in questo caso i cosiddetti “cancer survivor” – formati per svolgere questa funzione di supporto nei confronti di chi affronta per la prima volta il cancro. A definire questa nuova professione per i pazienti esperti hanno contribuito interessanti esperienze nate sia nell’ambito delle istituzioni governative sia nel mondo delle community di supporto ai pazienti gestite da privati.

