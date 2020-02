Ricerca, il Senato dice sì allo spacchettamento del Miur

Votata la conversione del decreto legge del 9 gennaio 2020 che prevede di archiviare il Miur per fare spazio a due dicasteri: uno per l’Istruzione e uno per Università e Ricerca. Ora la parola alla Camera

Con con 138 voti favorevoli, 94 contrari e 7 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il ddl n. 1664, di conversione del decreto-legge n.1 del 9 gennaio 2020, per l’istituzione del ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca. La parola passa ora alla Camera, che dovrà completare l’iter entro il 30 marzo.

Da Fioramonti ai due ministri

A dicembre dello scorso anno si era dimesso il titolare del Miur, Lorenzo Fioramonti, in segno di protesta per i fondi inadeguati assegnati a istruzione e ricerca. Dopo questa defezione nella squadra di Governo, il premier Giuseppe Conte ha nominato due nuovi ministri, che hanno giurato il 10 gennaio: Lucia Azzolina all’Istruzione e Gaetano Manfredi all’Università e Ricerca.

In Aula, la capogruppo del M5S in Commissione Igiene e Sanità del Senato, Mariolina Castellone, ha voluto rimarcare la “persistente distanza tra la politica e la ricerca va necessariamente colmata”. La ricerca, ha detto Castellone, “che spesso è oggetto di strumentalizzazione politica, rappresenta il fulcro di una ripartenza socio-economica del Paese. La ricerca ha bisogno di fondi e di investimenti, di visione, di programmazione del futuro del Paese che si vuole costruire. La ricerca è investimento e non spesa”.