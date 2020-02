A suscitare l’interesse dell’azienda giapponese i risultati di uno studio di fase uno sul farmaco sperimentale TAK-062 (Kuma062), progettato tramite ingegneria computazionale per migliorare la digestione del glutine

Shopping a stelle e strisce per Takeda. L’azienda giapponese, annuncia una nota, ha acquisito la statunitense PvP Biologics. A suscitare l’interesse sono stati i risultati di uno studio di fase I sul farmaco sperimentale TAK-062 (Kuma062), un potenziale “best-in-class” per il trattamento di persone con celiachia. Si tratta, spiega la nota, di una potente super glutenasi, proteina che degrada il glutine ingerito. TAK-062 è stato progettato tramite ingegneria computazionale per migliorare la digestione del glutine.

330 milioni di dollari

Takeda e PvP Biologics avevano precedentemente stipulato un accordo di sviluppo e opzione, in base al quale PvP Biologics era responsabile della conduzione della ricerca e sviluppo attraverso lo studio di fase 1 di TAK-062 in cambio di finanziamenti da parte di Takeda. L’azienda giapponese ha esercitato la sua opzione e, considerando anche il raggiungimento di diversi traguardi di sviluppo e regolatori, l’operazione vale fino a 330 milioni di dollari. Oltre a TAK-062, Takeda aveva precedentemente annunciato i dati di uno studio di Fase 2a su TAK-101, una potenziale terapia sperimentale first-in-class per il trattamento della celiachia.