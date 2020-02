Test genetici e genomici, un mercato a molti zeri

Lo sviluppo delle indagini basate sul sequenziamento genico ha subito una particolare accelerazione grazie al declino progressivo dei costi. Secondo gli analisti (Marketandmarket) solo la genomica costituirà un mercato del valore di 35,7 miliardi di dollari entro il 2024. Dal numero 175 del magazine

di Laura Gatti

Lo studio dei singoli geni o della loro intera sequenza ha rivoluzionato la diagnostica e la clinica specie dopo la conclusione del Progetto Genoma nel 2003. La portata economica di queste attività è altrettanto importante. Benché sia a volte difficile individuare nelle analisi di scenario i confini fra il segmento dei test genetici e quello della genomica, gli analisti prefigurano per i prossimi quattro – cinque anni un fatturato che supererà i 17 miliardi di dollari sui test genetici e i 35 miliardi per il settore più ampio comprendente anche la genomica ed i servizi correlati. In entrambi gli scenari si tratterà dunque di una crescita composta dell’11,3% e del 13,5%, rispettivamente. Sia la genetica che la genomica hanno un ruolo importante come determinanti di salute e malattia. La prima consente di identificare condizioni ereditarie come l’anemia falciforme o la fibrosi cistica abilitando possibilità di screening e anticipando il più possibile i trattamenti, quando disponibili. La genomica può aiutare gli scienziati a scoprire come mai alcuni individui si ammalano a seguito di determinate infezioni o esposizioni a fattori ambientali e altri no. L’istituto di genomica statunitense calcola che, oltre agli incidenti, i fattori genomici abbiano un ruolo determinante in nove delle dieci principali cause di morte nel paese (ad esempio malattie cardiache, diabete, malattie oncologiche). Una migliore comprensione delle interazioni tra geni e ambiente insieme agli studi di epigenetica permetterà di gestire meglio molte patologie non trasmissibili per esempio comprendendo come modificare la dieta e lo stile di vita per prevenire o ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 2 nelle persone che presentano predisposizioni genetiche a sviluppare questa malattia. Lo sviluppo dei test genetici e del sequenziamento genico ha subito una particolare accelerazione grazie al declino progressivo dei costi.

Uno degli studi più completi a riguardo è quello del National Human Genome Research Institute (Nhgri) che ha tracciato per molti anni i costi del sequenziamento genico realizzato dai centri coordinati dall’istituto. Secondo questa analisi i costi direttamente collegati al sequenziamento di un genoma umano sono passati dai cento milioni di dollari del 2001 a circa mille dollari. Il trend è persino più marcato di quello teorizzato dalla legge di Moore per i microprocessori ed evidenzia la crescita esponenziale della scienza del genoma. L’evoluzione dei costi al ribasso mostra una accelerazione e il brusco superamento della legge di Moore tra il 2007 e il 2008 quando i centri di sequenziamento sono passati da tecnologie di sequenziamento del Dna basate sul metodo Sanger (sequenziamento basato su dideossinucleotidi) a tecnologie di sequenziamento del Dna di “seconda generazione” (Ngs Next Generation Sequencing). Il metodo Sanger, introdotto agli albori della genomica alla fine degli anni ‘70 venne considerato come gold standard per vari decenni ed è ancora largamente utilizzato per sequenziamenti parziali e, in alcuni progetti, per validare i sequenziamenti con Ngs. Quanti sono i test genetici sul mercato? Lo sviluppo delle tecnologie e l’efficientamento dei costi ha ovviamente generato un mercato molto affollato ed estremamente competitivo. Benché non esista una banca dati esaustiva di tutti i test genetici disponibili, il Gtr (Genetic Tests Registry) statunitense rappresenta una fonte preziosa anche se incompleta. Accedendo oggi al sito (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/) si reperiscono informazioni sui test offerti in tutto il mondo per i disturbi con una base genetica.

Le informazioni non possono dirsi complete poiché vengono sottomesse volontariamente dai produttori, tuttavia la banca dati fornisce i dettagli di ogni test (ad es. il suo scopo, le popolazioni target, i metodi, il tipo di misurazioni, il produttore, etc.). A ogni test viene assegnato un identificatore stabile che viene sottoposto a controllo delle versioni quando il mittente aggiorna le informazioni. Uno studio del National Center of Biotechnology Information pubblicato qualche anno fa stimava che sul mercato fossero disponibili circa 75 mila test genetici. La banca dati del Gtr oggi contiene le schede di più di sessantamila prodotti che mappano quasi diecimila diverse condizioni cliniche e oltre diciottomila geni. Il registro viene popolato costantemente con circa dieci nuovi codici al giorno. Nel 2013 la banca dati conteneva infatti poco più di tredicimila prodotti. L’Italia è presente con trenta registrazioni, tutte legate a istituti di ricerca.

Le previsioni

Secondo gli analisti (Marketandmarket) la genomica costituirà un mercato del valore di 35,7 miliardi di dollari entro il 2024. Negli ultimi cinque anni gli ambiti di applicazione si sono moltiplicati: terapie migliori e più precise in base al codice genetico e alle potenziali reazioni farmacologiche, consulenza genetica rivolta direttamente ai consumatori, gene-editing per correggere le mutazioni e, al di fuori delle scienze della vita, l’utilizzo del Dna per le applicazioni informatiche per archiviare molti più dati in minore spazio, la genetica come identificazione biometrica per sistemi di sicurezza più evoluti, le applicazioni in agricoltura, etc. Sul mercato dei test genetici si muovono alcuni player che concentrano una quota importante e tengono alto il livello di competizione e la corsa alla innovazione come Abbott Laboratories, Bio Rad, Danher, Roche e Illumina. Per quanto riguarda le tecnologie, gli analisti sono concordi: il segmento dei test genetici molecolari dovrebbe presentare il tasso di crescita più rapido nei prossimi cinque anni. Il test genetico molecolare è lo studio di singoli geni o brevi lunghezze di Dna, per identificare le mutazioni che portano a una malattia genetica. Attualmente, la maggior parte dei test molecolari coinvolgono metodologie Pcr o Fish e la tecnologia microarray ha permesso di sviluppare meglio la caratterizzazione dei tumori. Gli studi genetici stanno rivoluzionando anche le attività di ricerca e sviluppo farmacologico. Nel maggio del 2017 è stato licenziato dalla Food and Drug Administration il primo farmaco oncologico destinato a pazienti con tumore solido in qualsiasi sede identificato attraverso un gene e la genetica viene sempre più frequentemente utilizzata per ottimizzare gli studi clinici. Nel corso del 2018, per esempio, erano attivi ben 858 studi clinici con utilizzo di biomarcatori e l’evoluzione è stata in continuo aumento dal 2010 (Iqvia Oncology Trends 2019). Il trend è dovuto all’utilizzo di biomarcatori per ottimizzare il reclutamento e la stratificazione dei pazienti. Il numero di studi clinici caratterizzati dalla preselezione/stratificazione dei soggetti con farmacogenomica (Pgx), cioè sperimentazioni che incorporano analisi farmacogenomiche e/o farmacogenetiche, è aumentato di quasi tre volte dal 2010 e rappresenta il 39% delle sperimentazioni oncologiche nel 2018.

Gli investimenti di venture capital

Le previsioni ipotizzano che l’area dei servizi di diagnostica avrà la crescita più rapida nei prossimi cinque anni a seguito del grande dinamismo delle start up impegnate nel settore. Gli investimenti di venture capital sulla genetica/genomica hanno avuto un picco nel 2017 (quasi quattro miliardi di dollari) e successivamente si sono stabilizzati tra i 2,5 e i 3 miliardi. Il numero dei deal resta comunque elevato: 201 nel 2018 e 172 l’anno successivo, prevalentemente in fase precoce: Seed e Series A (Fonte CBInsights). Stati Uniti e Cina concentrano la maggior parte delle attività. Dal 2014 a novembre 2019 sono state documentate 559 operazioni statunitensi per 10,755 miliardi di dollari, segue la Cina, molto distante, con 113 deal per 1,477 miliardi. Gli investimenti coprono molte tipologie di applicazione genomica e spaziano dalle offerte destinate ai consumatori, le valutazioni di rischio genetico, i software specializzati, i database a supporto della ricerca clinica e le applicazioni in settori diversi dalle scienze umane.

Geni D2C

Il rallentamento degli investimenti VC negli ultimi due anni malgrado lo sviluppo promettente delle applicazioni nella medicina di precisione segue una fase di aggiustamento soprattutto nell’area direct to consumer. I servizi diretti al consumatore hanno rappresentato un driver importante del settore soprattutto negli Stati Uniti, e consentito il decollo di start up rapidamente divenute unicorni. Per esempio, 23andMe ha iniziato le attività con una offerta concentrata su applicazioni non strettamente mediche come la popolare proposta di ricostruzione delle proprie origini geografiche della propria famiglia veicolata attraverso i social. Ma la curiosità per i propri antenati rischia di esaurirsi e le aziende orientate alla consumerization della genetica stanno intraprendendo strade nuove. Recentemente 23andMe ha chiuso un accordo con Airbnb per collaborare su una offerta di viaggio su misura del patrimonio genetico dei clienti. Gli Heritage Travel sembrano essere uno spunto di viaggio molto proficuo e le due aziende hanno incorporato le reciproche offerte nella loro piattaforma così se un cliente, visualizzando la mappa dei suoi antenati, scoprisse un bisnonno pugliese potrebbe con un semplice click sul sito 23andMe trovare in affitto un trullo. Altri operatori come Ancestry.com in collaborazione con Go Ahead Tours lanceranno tour in Europa che includono test del Dna e la consulenza di un genealogista. Le collaborazioni comunque si sviluppano anche sul lato sanitario e sono molte le aziende farmaceutiche che hanno dimostrato interesse per queste start up che spesso dispongono già di un consistente patrimonio di dati. Proprio i cinque milioni di profili genetici a disposizione di 23andMe, oltre a un solido know how e moltissimi brevetti, devono aver indotto Gsk a chiudere un accordo di collaborazione economicamente importante (300 milioni) per utilizzare questo patrimonio nella ricerca e sviluppo.

Anche Roche ha un marcato interesse in quest’area e ha annunciato in gennaio un accordo con Illumina. Nell’ambito dell’accordo, Illumina concederà a Roche i diritti di sviluppo e distribuzione dei test di diagnostica in vitro (Ivd) sul sistema NextSeq 550Dx di Illumina, nonché sul suo futuro portfolio di sistemi di sequenziamento diagnostico (Dx). Roche, a sua volta, collaborerà con Illumina per arricchire l’offerta in oncologia TruSight Oncology 500 (TSO 500). In Italia la tecnologia Illumina sarà presto a disposizione anche direttamente ai pazienti secondo il concetto di ‘genomics as a service’ che ha avuto molto successo negli Stati Uniti. La piattaforma più evoluta di Illumina sta per essere attivata nei laboratori di Dante- Labs presso il Tecnopolo d’Abruzzo. L’offerta comprende già la possibilità per l’utente di richiedere un’analisi genomica completa unitamente a vari tipi di report entro due settimane. Anche le compagnie assicurative mostrano interesse e cominciano a utilizzare la genomica per incoraggiare la prevenzione per esempio MassMutual collabora con Human Longevity e Color Genomics con piani assicurativi che includono test genetici sul rischio oncologico. Queste applicazioni evidenziano come l’impatto disruptive della genomica si allarghi dalla ricerca clinica ad aspetti sicuramente meno scontati.