Pareri Chmp: nel meeting di febbraio raccomandati due antibiotici

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema dice sì a due farmaci, di cui uno generico. Via libera anche a tre estensioni di indicazioni

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) ha raccomandato l’approvazione di due antibiotici. È quanto emerge dal meeting del 24-27 febbraio, di cui dà notizia oggi l’ente regolatorio. Via libera anche a tre estensioni di indicazioni.

Le due raccomandazioni

Il primo dei due farmaci raccomandati è nuovo antibiotico della Shionogi chiamato cefiderocol (nome commerciale Fetcroja). È indicato per il trattamento delle infezioni dovute a batteri aerobi Gram-negativi negli adulti con opzioni di trattamento limitate. Il secondo è un generico (tigeciclina) di Accord (nome Tigecycline Accord). Ha ricevuto un’opinione positiva per il trattamento di infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli e complicate infezioni intra-addominali. Con queste due molecole sono 17 in totale i farmaci per i quali il Chmp ha raccomandato l’approvazione dall’inizio dell’anno.

Le estensioni

Le tre estensioni di indicazioni raccomandate riguardano Alunbrig (brigatinib) di Takeda, Ofev (nintedanib) di Boehringer Ingelheim e Otezla (apremilast) di Amgen. Via libera anche a una nuova forma farmaceutica (soluzione iniettabile sottocutanea da 108 mg) per un altro farmaco Takeda (vedolizumab, nome commercial Entyvio). Da gennaio 2020 sono 9 in totale le estensioni di indicazioni raccomandate.