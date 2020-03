Cure del futuro: l’Imi mette sul tavolo 273 milioni di euro

Il partenariato europeo Innovative medicine initiative (Imi) fissa gli obiettivi per il primo round di investimenti nel 2020. Focus su cancro, tubercolosi e vaccini. Dal numero 176 del magazine

di Laura Gatti

Innovative medicine initiative (Imi) lancia il primo round di in­vestimenti del 2020: cancro, tu­bercolosi e vaccini tra gli obiettivi prescelti. A marzo è stata annun­ciata anche una call straordinaria per quarantacinque milioni per battere il coronavirus. La Imi2-Call 20 ha un budget totale di 273 milioni di euro. La nuova iniziativa è stata presenta­ta attraverso l’intervento di Elisa­betta Vaudano, Principal Scientific manager, e la illustrazione di alcuni case-history durante un workshop tenutosi recentemente in Assolom­barda e organizzato dal gruppo Life­science della associazione.

Gli obiettivi

L’Innovative medicine initiative è un partenariato pubblico-privato voluto dall’Unione europea ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e l’acces­so dei pazienti alla innovazione in campo farmacologico e dei medical device soprattutto nelle aree in cui permangono bisogni insoddisfatti. A questo scopo coordina la collaborazione pubblico-privata tra i prin­cipali attori della ricerca: università, aziende farmaceutiche, altre realtà attive nella ricerca, piccole e medie imprese (Pmi), autorità regolatorie ed organizzazioni di pazienti. L’ap­proccio ha finora ottenuto diversi successi e i progetti Imi contribuisco­no ad accelerare lo sviluppo in settori di rilevanza medica e sociale.

Il partenariato tra l’Unione europea e l’industria farmaceutica europea, rap­presentata dalla Federazione europea delle industrie e delle associazioni far­maceutiche (Efpia) offre per program­ma Imi 2 (2014-2024) un bilancio complessivo di 3,3 miliardi di euro. La metà proviene dal programma Ue Horizon2020 mentre l’altra metà vie­ne assicurata da grandi aziende, per lo più dal settore farmaceutico che con­tribuiscono ai progetti “in natura”, ad esempio mettendo a disposizione il tempo dei loro ricercatori o fornendo l’accesso a strutture o risorse di ricer­ca. Altre Call sono previste durante il 2020 ed i progetti approvati saranno finanziati da Imi fino al 2024.

Un po’ di storia

L’iniziativa nasce a dal progetto di piattaforma tecnologica europea (Etp) sui medicinali innovativi, so­stenuta nell’ambito del sesto pro­gramma quadro per la ricerca della Commissione europea (FP6). L’Etp ha riunito diversi partner ed è stato guidato dall’industria farmaceutica; l’attività si è svolta dal 2005 al 2009 e ha gettato le basi per l’Imi.

Nel 2007 la Commissione europea ha presentato la proposta per la creazione di un partenariato pubblico-privato (PPP) tra la Comunità europea, rap­presentato dalla Commissione euro­pea, e l’Efpia. L’obiettivo generale del programma Imi1 era quello di “mi­gliorare significativamente l’efficienza e l’efficacia del processo di sviluppo dei farmaci con l’obiettivo a lungo termi­ne che il settore farmaceutico produca farmaci innovativi più efficaci e più si­curi”. Il budget stabilito in due miliar­di di dollari per il periodo 2008-2013 rappresentava il PPP più importante a livello globale in ambito lifescience.

La prima call Imi è stata lanciata a maggio 2008. Nei successivi cinque anni furono aperti undici diversi round ed assegnato tutto il budget previsto su cinquantanove progetti fo­calizzati sia su specifiche aree terapeu­tiche che su argomenti più generali di ricerca e sviluppo,

Questa prima fase (Imi1) dimostrò il successo del modello. Le pubblica­zioni basate sui progetti di ricerca fi­nanziati hanno un indice di citazione doppio rispetto agli altri lavori scien­tifici. Inoltre, una analisi indipenden­te pubblicata a valle di Imi1 mostra come i progetti stiano apportando mi­glioramenti concreti alla ricerca e allo sviluppo farmaceutico (R&S). Secon­do questa analisi molti dei risultati dei progetti non sarebbero stati possibili fuori dal modello di Ppp sostenuto da Imi. Il lavoro degli esperti coinvolti ha fornito inoltre suggerimenti metodo­logici per rendere ancora più efficace l’approccio (Imi Socio-economic Im­pact Assessment Expert Group, Final Report – IMI2/OUT/2016-01541).

I risultati conseguiti convinsero Efpia e l’Unione europea a prose­guire l’attività attraverso i finanzia­menti di Horizon2020. La norma­tiva per Imi2 viene licenziata dal parlamento europeo a metà del 2014 dando maggiore enfasi alla accele­razione dell’accesso dei pazienti a nuovi trattamenti ed alla necessità di coinvolgere partner di altri settori (ad esempio diagnostica, salute ani­male, IT, imaging, ecc.). L’iniziativa copre il periodo di call 2014-2020 con un budget di quasi 3,3 miliardi di euro per finanziare i progetti sele­zionati fino al 2024.

La strategia di Imi2

La agenda strategica di Imi2 pubbli­cata a valle del lancio (The right pre­vention and treatment for the right patient at the right time – Strategic research agenda for innovative medi­cines initiative 2) sottolineava come le attività sostenute dal partenariato potessero potenzialmente posiziona­re l’Europa come leader mondiale nel R&D farmaceutico mantenendo o rinvigorendo la ricerca e l’attività in­dustriale in settori di grande interesse sociale e creando opportunità di cre­scita e di occupazione.

L’agenda ha individuato quattro aree principali di attività: biomarcatori, innovazione degli studi clinici e del processo Hta, medicina preventiva e diagnostica, aderenza terapeutica.

Ottimizzazione della ricerca sui biomarcatori

L’obiettivo è la migliore comprensio­ne dei meccanismi della malattia per facilitare l’identificazione dei target e utilizzare queste conoscenze per l’identificazione dei biomarcatori predittivi dell’efficacia e che possono servire anche negli studi clinici. Imi2 offre un’opportunità per gli scienzia­ti, le autorità regolatorie e le agenzie Hta di collaborare per garantire che gli sforzi per sviluppare i biomarca­tori siano ottimizzati aumentandone la qualità, riducendo la duplicazione degli sforzi e migliorando l’accesso a queste innovazioni.

Progettazione innovativa delle spe­rimentazioni cliniche

I metodi statistici bayesiani sono sem­pre più utilizzati nella ricerca clinica pazienti inclusi in uno studio clinico randomizzato (Rct) e contenere nel tempo l’eventualità che un paziente sia mantenuto in un braccio di tratta­mento sfavorevole. L’evoluzione della medicina di precisione ha accelerato questo processo unitamente alla ne­cessità di valutare i farmaci in un con­testo di real world.

Le banche dati sanitarie al momento accessibili lasciano ancora un cer­to livello di incertezza sul bilancio di rischio/efficacia in real world ma l’evoluzione dei mezzi digitali offre immense possibilità di raccogliere e ampliare le informazioni disponibi­li ponendo la sfida sulla validazione, l’analisi e la sicurezza delle informa­zioni. Il frame proposto dal partena­riato pubblico privato offre il livello di integrazione necessario per avvici­narsi a questi obiettivi.

Medicina e innovazione

Vista la crescente incidenza delle malattie croniche e il loro impatto sociale, Imi supporta lo sviluppo di terapie e diagnostica preventiva per patologie particolarmente comples­se come l’Alzheimer; inoltre il pro­gramma si propone di stimolare la ricerca in settori di grande rilevanza pubblica ma in cui le imprese hanno rallentato gli investimenti come la antibiotico-resistenza e lo stroke.

Aderenza terapeutica

La progressiva de-ospedalizzazione della medicina, l’invecchiamento e la cronicizzazione aumentano le pro­blematiche di aderenza alle terapie e i relativi costi. Imi sostiene quindi la ricerca su sistemi di somministrazione che facilitino la assunzione dei farmaci e i programmi si salute pubblica foca­lizzati sulla aderenza.

Le quattro direttrici così definite dall’a­genda strategica di Imi2 si intersecano con alcune macroaree terapeutiche di particolare impatto in Europa per nu­merosità della popolazione a rischio e costi sociali ed economici. Fra le più ri­levanti e oggetto anche del primo round del 2020 si possono citare oncologia, malattie autoimmuni e vaccini ma an­che diabete, malattie neuro-degenerati­ve e correlate all’invecchiamento e pa­tologie respiratorie e cardiovascolari…

Le sfide del 2020

Nel 2020 saranno lanciati gli ultimi round di finanziamento. Per la Call 20 lanciata a fine genna­io e aperta alla presentazione delle proposte fino al 21 aprile 2020, l’Imi contribuirà con 133 milioni di euro provenienti da Horizon2020 che so­sterranno la partecipazione ai progetti di organizzazioni come università, pic­cole e medie imprese e organizzazioni di pazienti. Le aziende Efpia e gli altri partner industriali associati all’Imi contribuiranno con 140 milioni di euro. La ‘chiamata’ prevede diversi to­pic molto specifici come precisato da Elisabetta Vaudano durante l’incon­tro a Milano.

1) Diagnosi precoce e sviluppo di approcci terapeutici personalizzati per migliorare l’outcome dei pazienti con artrite psoriasica

Circa il 20-30% delle persone con psoriasi autoimmune sviluppa ar­trite psoriasica. Tuttavia, troppo spesso, i pazienti sperimentano sintomi per molti anni prima che la diagnosi sia confermata, inoltre i protocolli di terapia standard non funzionano per tutti allo stesso modo. Lo scopo della call è quello di fornire strumenti che permettano una diagnosi preco­ce cercando di prevedere anche la progressione della malattia. Il consorzio di imprese sponsor per Efpia è costituito da Novartis, Ucb, Bms e Pfizer. Imi sostiene un bud­get di 10,2 milioni di euro mentre Efpia contribuirà con 13,9 milioni.

2) Accelerare lo sviluppo e la pro­duzione di vaccini

Lo sviluppo di nuovi vaccini è particolarmente costoso, dispen­dioso in termini di tempo e può presentare quindi molti rischi. L’obiettivo di questo topic della call è quello di incorporare i pro­gressi nel campo delle biotecno­logie, immunologia ma anche big data ed intelligenza artificiale nel processo per sviluppare modelli più efficienti nel prevedere quanto bene funzionerà un vaccino. Il gruppo di aziende coinvolte in­clude Gsk, Sanofi Pasteur, Take­da e CuraVac.

3) Innovazione nel trattamento della tubercolosi

Al livello globale la tubercolosi è la principale causa infettiva di morte e uccide circa 1,5 milioni di persone ogni anno. Il trattamento consiste in un’associazione di far­maci assunti per almeno sei mesi, o anche più a lungo in pazienti la cui malattia è resistente. Il lungo periodo di somministrazione uni­to ad alcuni effetti collaterali può indurre alcuni pazienti a sospen­dere il trattamento antibiotico ag­gravando la antibiotico-resisten­za. L’obiettivo di questo topic del round è realizzare progetti di spe­rimentazioni cliniche innovative per identificare nuove combina­zioni di trattamento utilizzando farmaci che hanno già superato studi iniziali nell’uomo. I partner industriali sono Gsk, BioMerieux, Janssen e Otsuka.

4) Comprendere le cellule tumo­rali rare alla base della resistenza ai farmaci

I pazienti oncologici spesso ri­spondono bene a un farmaco per un primo periodo prima che le cel­lule tumorali sviluppino resisten­za e questa resistenza ai farmaci è una delle principali cause di mor­talità. La fonte di questo fenome­no è stata individuata nelle cellule tumorali rare chiamate ‘drug to­lerant persister cells’ (Dtps). L’o­biettivo di questo topic è quello di aumentare la nostra comprensione dei Dtp, comprese le loro sequen­ze genetiche e microambiente. Le aziende sponsor sono AstraZene­ca, Bayer, Eli Lilly, Transgene SA, Merck KG, Charles River.

5) La terapia protonica per il trat­tamento di alcuni tipi di cancro

L’obiettivo di questo argomento è valutare l’utilità della terapia proto­nica come trattamento rispetto alla radioterapia usando il cancro esofa­geo come caso di studio. Partecipa­no Ion Beam Application, Varian Medical System Particle Therapy.

6) Focus sulla qualità dei farmaci a base di proteine

Garantire la qualità dei prodotti farmacologici proteici sia durante che dopo la fabbricazione è tutt’al­tro che facile. Se conservate o ma­neggiate in modo inappropriato le proteine possono degradarsi com­promettendo la sicurezza e l’effi­cacia del prodotto. Questo topic vuole in primo luogo, migliorare la comprensione di come i farmaci proteici vengono gestiti nel mon­do reale e l’effetto che questo ha sulla qualità del prodotto e quin­di sviluppare linee guida, proces­si e formazione per migliorare il modo in cui i prodotti sono gestiti lungo tutta la filiera.

Lo sottomissione dei progetti

La proposta dei progetti è regolamen­tata da Imi e supportata da un program office. Possono partecipare ai consorzi che presentano i progetti tutte le enti­tà legali che contribuiscono ai risultati previsti ma non tutti possono ricevere fondi. Ricevono finanziamenti sola­mente le istituzioni accademiche, le piccole e medie imprese e le organizza­zioni non profit purché abbiano sede in uno stato Ue. Come per tutte le at­tività Horizon2020, il consorzio deve includere almeno tre entità con sede in diversi stati membri.

Le procedure sono dettagliate sul sito Imi, supportate da un sistema di sot­tomissione della documentazione on line e coordinate da uno staff dispo­nibile ad assistere in caso di difficoltà.

Esiste anche un portale per facilitare la ricerca di partner tecnologici e in ogni paese è attivo un gruppo (State representatives group, SRG) con l’o­biettivo di mantenere i contatti con gli stakeholder locali ma anche di aiutare la formazione dei consorzi specie ver­so le SMEs. Immediatamente dopo il lancio di un round di finanziamenti vengono organizzati dei webinar di informazione sia sul processo in gene­rale che sui singoli argomenti prescelti la cui documentazione resta a disposi­zione fino allo scadere della call.

A partire dal lancio inizia un per­corso in due fasi durante il quale i candidati presentano inizialmente una proposta sintetica che una volta valutata e accettata viene associata al gruppo di aziende sponsor per la de­finizione della proposta definitiva e l’assegnazione del grant.

La valutazione considera l’eccellenza, l’impatto e la qualità ed efficienza del­la proposta e viene affidata a un grup­po di minimo tre esperti nel settore.

Alleanze possibili

La storia di successi Imi comprende anche case-history italiane presenta­te durante il convegno in Assolom­barda; tra le altre la Silicon Biosy­stem del gruppo Menarini è stata protagonista di un progetto sulla biopsia liquida che ha avuto come sponsor Efpia con 36 altri partner che, allo scadere del grant continua­no a collaborare fondando la Euro­pean liquid biopsy society.

In ambito primary care Chiesi ha coor­dinato dal 2009 al 2016 il progetto Imi ‘PROactive’ per sviluppare un nuovo sistema di Patient reported outcome in grado di registrare Kpi sulla attività dei pazienti affetti da Bpco a seguito di vari interventi terapeutici.

Imi ha finanziato attori italiani nei consorzi per quasi cento milioni di euro distribuiti a più di settanta enti diversi, la maggior parte università ed enti di ricerca (91 milioni) ed una dozzina di piccole e medie imprese. Un risultato leggermente inferiore alla Spagna (centoundici milioni in totale) ma simile per le proporzioni fra ricerca e Pmi. Francia e Germa­nia, invece, mostrano una maggio­re capacità delle Pmi di fare rete in questi Ppp assorbendo fra il 18% ed il 22% del grant totale. Una oppor­tunità mancata per il nostro tessuto industriale di accedere a fondi ed in­novazione che Assolombarda invita a considerare mettendo a disposizione anche assistenza locale.

Un futuro incerto

Charles Michel, presidente del Con­siglio europeo ha presentato un pro­getto di finanziamento per ricerca ed innovazione pari a poco più di 84 miliardi di euro. La proposta ridu­ce sostanzialmente la richiesta della commissione di uno stanziamento di cento miliardi per finanziare Horizon Europe e delude anche le aspettative del parlamento che puntava ad un au­mento degli investimenti in ricerca.

Per questo motivo la Eu health coa­lition, creata a valle del primo sum­mit europeo sulla salute a novembre 2018, in vista dei prossimi appunta­menti fra cui un vertice speciale del Consiglio il 20 febbraio, ha esorta­to gli stati membri a considerare un quadro di investimenti che possa as­sicurare la continuità dei progetti in corso ed ampliarne la portata. Ovviamente il risultato di questa ne­goziazione segnerà l’evoluzione della Innovative medicine initiative ed in generale peserà sulla posizione euro­pea nel campo della ricerca nel settore lifescience.