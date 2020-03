Diasorin, accordo con Ttp per lo sviluppo di una soluzione molecolare Point-of-care

Le due società hanno siglato un accordo di licenza esclusiva e di trasferimento di tecnologia, in base al quale DiaSorin avrà accesso a una piattaforma per l’automazione dell’analisi diagnostica direttamente sul campione clinico

DiaSorin e Technologic and product development (Ttp), società attiva nello sviluppo di tecnologie e prodotti, hanno siglato un accordo di licenza esclusiva e di trasferimento di tecnologia, in base al quale DiaSorin avrà accesso a una piattaforma, di proprietà di Ttp, per l’automazione dell’analisi diagnostica direttamente sul campione clinico.

L’accordo

A quanto pare, l’accordo, si legge in un comunicato diffuso dalla società, conferma la strategia di DiaSorin di individuare una piattaforma Point-Of-Care (POC) sulla quale possa essere utilizzata l’offerta di test di DiaSorin molecular, fornendo ai pazienti risultati diagnostici in meno di 15 minuti attraverso una soluzione tecnologica semplice ed economica.

La piattaforma di TTP si basa sull’utilizzo di una cartuccia monouso contenente tutti i reagenti necessari per l’esecuzione del test diagnostico su tecnologia molecolare Pcr. DiaSorin prevede di commercializzare il primo test disponibile su questa nuova piattaforma negli Stati Uniti entro il 2023.

Tipologia di esami

Secondo gli esperti, gli esami diagnostici Point-Of-Care includono tutti i test eseguibili in strutture vicine al paziente, quali i reparti di pronto soccorso, gli ambulatori, gli studi medici, le cliniche, le farmacie, le residenze assistite e il domicilio stesso del paziente.

Decentralizzazione

Si prevede che circa il 15-25% dell’attuale volume di test eseguiti nei laboratori molecolari centralizzati sarà oggetto di decentralizzazione a causa della crescente diffusione delle malattie infettive e della necessità di ridurre i tempi che intercorrono tra la diagnosi e il trattamento finale. Il mercato, inoltre, necessita sempre più di maggiori efficienze per ridurre i picchi stagionali dei volumi di test effettuati e contenere, al tempo stesso, i costi associati al personale di laboratorio.

Il quadro negli Usa

In America, ad oggi, circa 12 mila farmacie e 2 mila centri clinici offrono servizi diagnostici, rappresentando un segmento di mercato che cresce del 18% ogni anno in termini di volumi. La decentralizzazione dei test rende i servizi diagnostici più accessibili e comodi per il paziente. Secondo gli esperti, inoltre, la disponibilità di determinati test in strutture controllate decentralizzate rappresenta l’unico mezzo efficace per rispondere alle emergenze create dagli agenti infettivi come nel caso dell’attuale epidemia di Coronavirus.

Opportunità per Diasorin

“Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per DiaSorin Molecular di estendere la propria offerta diagnostica dai sistemi da banco, collocati in ospedali centralizzati e laboratori di riferimento, ai siti più vicini al punto di cura del paziente, in linea con la tendenza registrata in tutti i principali mercati”, ha commentato Carlo Rosa, ceo del gruppo DiaSorin. “Come avevamo anticipato in occasione del Capital Market Day 2019, questo accordo conferma la nostra strategia di sviluppare questa nuova opportunità di business rappresentata dal processo della decentralizzazione diagnostica, facendo leva su uno strumento rapido ed economico e sull’ampio menù di test molecolari per la diagnosi delle patologie dell’apparato respiratorio superiore”.