Il gruppo Stada cresce e continua a scommettere sul mercato italiano

Negli ultimi due anni la filiale EG ha assunto nel nostro Paese 100 nuovi dipendenti. Con 70 milioni di confezioni di farmaci equivalenti vendute nel 2019, è fra i primi cinque player nel segmento dei generici. *Dal numero 175 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON STADA GROUP

Il Gruppo STADA continua a scommettere sull’Italia. Forte di una lunga tradizione, cominciata in Germania 125 anni fa, dal 1998 è presente nel nostro Paese con EG, una filiale in crescita (100 assunzioni nell’ultimo biennio) che guarda al futuro con fiducia. Non è un caso se il gruppo, protagonista nel mercato mondiale dei farmaci equivalenti e di automedicazione, ha scelto Roma per riunire a fine gennaio scorso i suoi 100 top manager per il Global Leadership Meeting 2020.

Occupazione in crescita

L’Italia rappresenta uno dei cinque mercati più importanti del Gruppo. È tra le prime 5 aziende nel settore dei farmaci equivalenti e la realtà a più rapida crescita in Italia in que­sto segmento di mercato. Il 2019 si è chiuso con un fatturato di 250 milio­ni di euro. L’azienda conta circa 400 persone che operano sia sul campo, sia all’interno dell’azienda, e solo ne­gli ultimi due anni ha realizzato circa 100 nuove assunzioni, contribuendo anche alla crescita del Pil e dell’eco­nomia nazionale. EG è tra le prime cinque filiali più importanti a livello globale per il Gruppo STADA.

Alleati della sostenibilità

Protagonista nel mercato dei generici, la filiale italiana EG è dunque a pieno titolo alleata della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. “Nel 2019 – spiega ad AboutPharma Salvatore Butti, general manager di EG-Stada – l’azienda ha distribuito 70 milioni di confezioni di farmaci nel nostro Paese. È fra le prime cinque aziende in Italia per quanto riguarda i farmaci equivalenti e in termini di volumi è all’ottavo posto nel segmento retail. Una presenza forte e in crescita, che conferma la volontà del gruppo di continuare a investire qui”.

Ma quella degli investimenti non è l’unica sfida. Nei primi nove mesi del 2019 – secondo le analisi di Assogenerici su dati Iqvia – i farmaci generici hanno assorbito il 22,3% del mercato a volumi, quasi un terzo rispetto alla media europea del 67%. “In alcuni Paesi, come Usa, Germania, Inghilterra o Francia, la penetrazione dei generici ha raggiunto anche il 70-80%. È possibile che nel mondo così tanti si curino con gli equivalenti e in Italia no?”, chiede Butti.

Informazione corretta sui farmaci

“Ecco perché la nostra azienda – sottolinea il general manager – si sta impegnando molto per un’informazione corretta sui farmaci equivalenti. In Italia circolano ancora luoghi comuni che in realtà non hanno ragione di esistere”. Uno dei falsi miti riguarda la qualità dei farmaci generici. “Tutto nasce dal fatto che i generici costano meno. Ma un prezzo inferiore – ricorda Butti – non significa minore qualità.

Costano meno semplicemente perché non hanno sostenuto negli anni i costi per la ricerca e sviluppo. Oggi per sviluppare una nuova molecola si può arrivare a investire 1-2 miliardi di euro”. Si pensi poi alle aziende come il Gruppo STADA, che negli stessi stabilimenti e con le stesse linee producono sia generici che branded: “Come faccio ad abbassare la qualità se li produco allo stesso modo?”, chiede Butti.

Ritardi italiani

Il contesto italiano paga il prezzo di un lungo ritardo. “Già negli anni Sessanta negli Stati Uniti – ricorda il general manager di EG-STADA – si parlava di sostituibilità del farmaco equivalente. Nel 1980 è arrivato l’Orange Book della Food and drug administration (Fda), che definiva i criteri per la sostituibilità. In Italia ci siamo arrivati più di 20 anni dopo. Certo, nel tempo la situazione è migliorata man mano che sono arrivate le scadenze brevettuali e sul mercato della farmacia si contano 400 milioni di confezioni di generici. Sono numeri importanti, ma c’è ancora tanta strada da fare.

Anche rispetto alle differenze geografiche: i consumi al Centro-Nord sono doppi rispetto al Centro-Sud ed è una vera anomalia”. Se la sfida epocale per i sistemi sanitari è quella della sostenibilità, il Ssn non può fare a meno dei farmaci generici. “Senza i farmaci equivalenti, la sanità italiana avrebbe bisogno di 4 miliardi di euro in più per garantire l’accesso alla salute.

Il sistema non sarebbe sostenibile. E poi i risparmi generati dagli equivalenti – sottolinea Butti – liberano risorse per l’ingresso di farmaci innovativi”. Un doppio vantaggio per chi programma l’allocazione delle risorse nella sanità pubblica.

Crescita a doppia cifra

“Ciò che fa la differenza in STADA, in Italia e nel mondo, sono le persone e il loro modo di lavorare. Siamo molto orgogliosi del team italiano, e siamo intenzionati supportare una crescita ulteriore dell’azienda in Italia”, commenta Peter Goldschmidt, Ceo del Gruppo STADA.“Nei prossimi anni puntiamo a lanciare nuovi prodotti a tutto tondo: dai farmaci equivalenti ai prodotti di automedicazione, ai supplementi nutrizionali. L’Italia è nel mio cuore – assicura il Ceo – e ci sono grandi opportunità di promuovere un maggiore accesso a farmaci di alta qualità e sostenibili per i pazienti italiani. EG punta a una crescita a doppia cifra nel 2020”.

Strategie di sviluppo

A livello globale, il Gruppo STADA è in crescita e sta espandendo il suo business. Recentemente ha siglato un accordo con la società specialistica biofarmaceutica Alvotech per la commercializzazione di farmaci biosimilari essenziali a partire dal 2025. Gli investimenti, come quelli realizzati in Italia per il potenziamento della forza vendita, supportano un portfolio in rapida crescita, che include il farmaco anti-tumorale Bortezomib, recentemente lanciato dal Gruppo in 14 Paesi europei. Queste sono le tappe più recenti di un percorso cominciato a Dresda 125 anni fa su iniziativa di alcuni farmacisti tedeschi. Poi il Gruppo STADA è entrato, nel 1975, nel nascente mercato dei farmaci equivalenti e nel 1986 ha avviato un processo di internazionalizzazione.

Oggi STADA impiega oltre 11 mila dipendenti su scala mondiale e distribuisce i propri prodotti in circa 120 Paesi. Con un incremento delle vendite rettificate pari all‘11% nel primo semestre del 2019 e un incremento dell‘Ebitda rettificato del 13%, STADA ha fatto registrare una performance molto positiva, superiore alla media del comparto industriale.

I numeri del 2018

Nell’anno finanziario 2018, il Gruppo ha totalizzato vendite rettificate pari a 2.330,8 milioni di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) rettificato di 503,5 milioni di euro. Nel corso del 2019, il Gruppo ha investito circa un miliardo di euro per espandere i servizi offerti ai pazienti e alla classe medica, anche mediante l’acquisizione di importanti marchi e aziende nel Regno Unito, in Europa Centro-Orientale, Russia e Ucraina. “Siamo il partner di riferimento per il business nel mercato dei farmaci generici e consumer healthcare in tutto il mondo”, sottolinea Goldschmidt.

Il Gruppo Stada opera nel settore farmaceutico a 360 gradi. “La nostra offerta – ricorda infine Butti – include gli equivalenti, ma anche prodotti di automedicazione, farmaci branded, biosimilari e supplementi nutrizionali. Sul territorio raggiungiamo le farmacie, i medici di medicina generale e diversi specialisti, fra cui cardiologi, gastroenterologi e diabetologi. La visione dell’azienda è di continuare a essere un player di riferimento sia livello retail che in ospedale”. Anche in Italia, mercato che rappresenta circa il 10% del fatturato complessivo del gruppo.

In collaborazione con Stada group