M&A, Gilead acquisisce la biotech Forty Seven per 4,9 miliardi di dollari

È una società di immuno-oncologia in fase clinica che sta sviluppando terapie mirate ai percorsi di evasione immunitaria del cancro, e specifici approcci di targeting cellulare basati sul magrolimab, un anticorpo monoclonale che agisce contro il recettore CD47

Gilead ha annunciato l’acquisizione della biotech americana Forty Seven per 4,9 miliardi di dollari. L’operazione, che si chiuderà nel secondo trimestre del 2020, prevede il pagamento da parte di Gilead di 95,50 dollari per azione della società target in contanti.

Cosa fa Forty Seven

Forty Seven è una società di immuno-oncologia in fase clinica che sta sviluppando terapie mirate ai percorsi di evasione immunitaria del cancro e specifici approcci di targeting cellulare basati sulla tecnologia concessa in licenza dalla Stanford University. Il programma principale della società, il magrolimab, è un anticorpo monoclonale contro il recettore CD47. Questo anticorpo è attualmente in fase di valutazione in numerosi studi clinici in pazienti con sindrome mielodisplastica (Mds), leucemia mieloide acuta (Lma), linfoma non Hodgkin e tumori solidi.

Grazie all’aggiunta di magrolimab si rafforzerà il portafoglio di ricerca e sviluppo immuno-oncologico di Gilead. La terapia sperimentale ha come obiettivo il CD47. Consente alle cellule tumorali di evitare la distruzione, permettendo così al sistema immunitario innato del paziente di inghiottire e sradicare quelle cellule tumorali.

Gli studi

Forty Seven ha presentato risultati promettenti di uno studio di fase 1b su magrolimab in pazienti con Mds e Lma alla riunione dell’American society of hematology nel dicembre 2019. Magrolimab ha il potenziale per essere una terapia di prima classe. “Questo accordo si basa sulla presenza di Gilead nell’immuno-oncologia e aggiunge un potenziale significativo alla nostra pipeline clinica”, ha affermato Daniel O’Day, presidente e amministratore delegato di Gilead sciences.

La voce di Gilead

“Magrolimab completa il nostro lavoro esistente in ematologia, aggiungendo un programma di terapia non cellulare che completa la pipeline di terapie cellulari di Kite per i tumori ematologici. Con un profilo che si presta alle terapie combinate, magrolimab potrebbe potenzialmente avere benefici trasformativi per una vasta gamma di tipi di tumore. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di grande esperienza di Forty Seven per aiutare i pazienti con alcune delle forme più difficili di cancro”.

La voce di Forty Seven

“Questa è una giornata entusiasmante per i pazienti che un giorno potrebbero beneficiare delle future terapie anti-CD47 e di altri trattamenti di immuno-oncologia basati sulla nostra ricerca e un momento emozionante per Forty Seven in quanto ciò ci consente di raggiungere la nostra visione di aiutare i pazienti a sconfiggere il loro cancro “, ha commentato Mark McCamish, presidente e amministratore delegato di Forty Seven. “Siamo lieti di unirci a Gilead e crediamo che combinando la nostra esperienza scientifica con la forza di Gilead nello sviluppo di trattamenti che modificano il sistema immunitario, saremo in grado di far progredire più rapidamente le nostre terapie”.