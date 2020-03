Novartis Farma Italia, Giuseppe Pompilio nuovo Patient access head

Farmacista con Executive Mba in Bocconi, prima del suo ingresso in Novartis, Pompilio aveva lavorato in Janssen-Cilag, Wyeth e Pfizer. Entra in Novartis Farma nel 2015

Giuseppe Pompilio è il nuovo Patient access head di Novartis Farma Italia. In questo ruolo ha la responsabilità di indirizzare e coordinare le attività dell’azienda relative al market access e ai rapporti con le istituzioni sanitarie, nazionali e regionali. Particolarmente rilevanti, in quest’ambito, sono i progetti e le iniziative di partnership con interlocutori istituzionali e mondo medico scientifico, finalizzate a consentire ai pazienti italiani, in un’ottica di sostenibilità del sistema, l’accesso ai trattamenti appropriati e innovativi.

Il profilo

Pompilio è entrato in Novartis nel 2015, in qualità di responsabile della franchise Ophthalmology e recentemente, ad interim, anche della franchise Immunology, hepatology & dermatology. “Sono orgoglioso di questa mia nuova responsabilità e grato della fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato Giuseppe Pompilio. “È una sfida professionale che mi accingo ad affrontare con entusiasmo, nella convinzione che l’approccio di Novartis, basato sull’accessibilità all’innovazione, sull’attenzione alla sostenibilità e sulla collaborazione con tutti gli interlocutori, consenta di offrire le risposte migliori alle esigenze dei pazienti e alle domande della società in materia di salute”. Farmacista con Executive Mba in Bocconi, prima del suo ingresso in Novartis, Pompilio aveva lavorato in Janssen-Cilag, Wyeth e Pfizer, maturando così una solida esperienza nel mondo farmaceutico, sia nel business sia nel market access.