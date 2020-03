Amplifon, nel 2019 ricavi in crescita del 27%

Supera 1,7 miliardi di euro il giro d’affari dell’azienda specializzata in soluzioni per l’udito. Trend positivo per il quinto anno consecutivo. Utile netto a 114,2 milioni (+13,7%)

Amplifon ha incrementato nel 2019 ricavi e utile netto, confermando il trend positivo degli ultimi cinque anni. Secondo i dati riassunti in una nota, l’azienda specializzata in soluzioni per l’udito ha raggiunto ricavi consolidati per 1.732 milioni di euro, in crescita del 27,1% (a cambi correnti e del 26,1% a cambi costanti) rispetto al 2018. Il risultato netto (as reported) è cresciuto nello stesso periodo del 13,7%, attestandosi a 114,2 milioni di euro. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 132,7 milioni di euro, in aumento del 23,9% rispetto al 2018.

Trend positivo per Amplifon

L’incremento dei ricavi, spiega la nota, è stato trainato da un’eccellente crescita organica, in forte accelerazione nella seconda metà dell’anno, e dal contributo delle acquisizioni. Determinante la crescita organica a doppia cifra registrata in Spagna in tutti i trimestri dell’anno, anche grazie ai risultati delle attività di integrazione di Gaes, l’azienda iberica acquisita recentemente.

“Il 2019 – ricorda Enrico Vita, ad di Amplifon – è stato infatti il primo anno dell’integrazione di Geas, la maggiore acquisizione della nostra storia, di cui abbiamo completato la prima e sicuramente più complessa fase del processo con risultati migliori e in tempi più brevi rispetto alle attese iniziali. Inoltre, nel 2019 abbiamo esteso il roll-out della nostra Amplifon Product Experience in Francia, Germania, Olanda, Stati Uniti e Australia con ottimi risultati. Infine, a febbraio 2020, sempre in linea con la strategia di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nei nostri mercati chiave – ricorda l’ad – abbiamo perfezionato l’acquisizione di Attune Hearing in Australia”.

Migliora la redditività. L’Ebitda su base ricorrente è pari a 301,2 milioni di euro, in aumento del 28,8%, con un’incidenza sui ricavi pari al 17,4%, in miglioramento di 20 punti base rispetto al 2018. (L’Ebitda as reported si attesta a 278,9 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 16,1%). L’indebitamento finanziario netto è pari a 786,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto agli 840,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

Il dividendo

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sono stati approvati oggi dal Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza Susan Carol Holland. Previsto anche un dividendo 16 centesimi di euro per azione, in aumento del 14,3% rispetto all’anno precedente.