Angelini Pharma, due nuove nomine in azienda

Arriva Roberto Lombardo nel ruolo di Pharma Chief human resources & organization officer, mentre Silvestro Camerini diventa Pharma Chief financial officer

Novità in casa Angelini Pharma. Roberto Lombardo entra in azienda nel ruolo di Pharma Chief human resources & organization officer, mentre Silvestro Camerini, già Pharma Business control director, viene nominato Pharma Chief financial officer. Entrami faranno parte del “Leadership team”, il comitato esecutivo di Angelini Pharma. Lo annuncia una nota dell’azienda.

Un mix di talenti

“Sono felice in maniera diversa per queste due nomine – dichiara Pierluigi Antonelli, ceo di Angelini Pharma – Da un lato l’ingresso di Roberto, con la sua profonda esperienza internazionale, ci aiuterà a perseguire uno dei nostri obiettivi strategici: essere un’azienda ambita in cui voler lavorare sia per i nostri collaboratori sia per talenti esterni. La nomina di Silvestro mi rende particolarmente orgoglioso perché riflette l’attenzione alla crescita interna, ugualmente importante. Sono certo che il giusto mix tra talenti interni ed esterni sia la chiave del futuro successo di Angelini Pharma”.

I profili

Roberto Lombardo ha ricoperto ruoli HR di crescente rilievo e in geografie diverse nel Gruppo Pirelli. È stato HR director per Russia e Paesi Cis, Cina e Asia, Romania, Uk dopo aver iniziato il suo percorso in Italia. In particolare, è stato Chief human resources and organization officer di Prometeon Tyre Group, un’azienda di 8 mila dipendenti.

Silvestro Camerini ha ricoperto dal 2006 ad oggi il ruolo di Pharma Business control director, dopo essere stato, sempre nel Gruppo Angelini, finance director nel settore alimentare e Business control director nella Divisione Largo Consumo. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli di Area F&A in Procter & Gamble e Fater.