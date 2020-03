Tumore del polmone: dal Chmp sì a brigatinib in prima linea

Parere favorevole per il trattamento di Takeda destinato a pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule (Nsclc) ALK positivo, una delle forme più rare

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) raccomanda l’approvazione di brigatinib in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (Nsclc) avanzato ALK-positivo non trattati precedentemente con inibitori ALK. Ad annunciarlo è una nota dell’azienda giapponese Takeda. Brigatinib è un inibitore della tirosin-chinasi di nuova generazione studiato per colpire selettivamente e inibire le alterazioni genetiche ALK.

Le evidenze

Il parere, spiega la nota, si basa sui dati dello studio di fase 3 ALTA-1L, disegnato per valutare la sicurezza e l’efficacia di brigatinib in confronto a crizotinib.“I risultati ottenuti con brigatinib – commenta Silvia Novello, ordinario di Oncologia medica all’Università degli Studi di Torino – vanno assolutamente attenzionati. Disporre, tra le possibili scelte terapeutiche, di un farmaco con questi dati di efficacia e sicurezza, significa poter offrire ai pazienti con riarrangiamento di ALK un’ulteriore possibilità terapeutica. È inoltre di estrema rilevanza quanto osservato in termini di efficacia nei pazienti con metastasi cerebrali, per i quali questo farmaco è sicuramente fra le scelte terapeutiche adeguate”.

Un raro tumore del polmone

“Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK positivo è una delle forme più rare di tumore del polmone, e i bisogni delle persone colpite da questa neoplasia sono molteplici. Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, permane la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in prima linea per i circa 10.000 pazienti con NSCLC ALK positivo che vivono in Europa”, commenta Stefania Vallone, presidente di Lung Cancer Europe (LuCE).

Le tappe regolatorie

Ad aprile 2017, brigatinib ha ricevuto l’approvazione accelerata dalla Food and drug administration (Fda) statunitense per i pazienti con NSCLC metastatico ALK positivo con progressione di malattia o intolleranti a crizotinib. Questa indicazione ha ricevuto una “Accelerated Approval”, subordinata a verifica dei benefici clinici in uno studio confirmatorio.

Ad oggi il trattamento è approvato in più di 40 Paesi, inclusi Stati Uniti, Canada e Unione Europea, per il trattamento di pazienti con NSCLC metastatico ALK positivo già trattati con crizotinib, nei quali la malattia è progredita o che hanno sviluppato intolleranza a crizotinib. Ha anche ha ricevuto dalla da la designazione di “Breakthrough Therapy” per il trattamento di pazienti con NSCLC ALK positivo con tumori resistenti a crizotinib e quella di farmaco orfano per il trattamento di NSCLC ALK positivo, ROS1 positivo e EGFR positivo.