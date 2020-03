Dialisi anche in vacanza: la Toscana rifinanzia il progetto

Assegnate le risorse (160 mila euro) per consentire ai pazienti nefropatici cronici di accedere alle cure in luoghi diversi da quelli di residenza. Nel 2019 ne hanno usufruito 732 persone per un totale di oltre 5 mila trattamenti

La Toscana rinnova l’impegno per garantire la dialisi anche in vacanza. Con una delibera, la giunta regionale ha assegnato 160mila euro alle aziende sanitarie per l’assistenza dei pazienti nefropatici cronici. A renderlo noto è ToscanaNotizie, l’organo di informazione della giunta. Si tratta, in realtà della conferma di un progetto, “Dialisi vacanza” appunto, con un’esperienza ormai ventennale alle spalle. A renderlo noto è ToscanaNotizie, organo di informazione della giunta.

L’iniziativa

L’iniziativa consente ai pazienti che vivono in Toscana, in altre Regioni e anche all’estero, di potersi sottoporre a dialisi nelle località di villeggiatura toscana. “Le cure si evolvono, ma per i pazienti che devono fare dialisi ci sono comunque oggettive difficoltà nel trovare centri dialisi vicino ai luoghi di villeggiatura. È giusto che a tutti siano garantiti gli stessi servizi, e che chi è in dialisi possa scegliere quando e dove andare in vacanza, con la certezza di poter dare continuità alle sedute”, ha commentato l’assessore alla Salute, Stefania Saccardi. Nel 2019, grazie al progetto Dialisi Vacanza, sono state erogati 5.088 trattamenti a 732 persone, per un impegno economico complessivo di 131 mila euro. Il numero è in costante crescita e, di conseguenza, aumentano le risorse nel 2020.