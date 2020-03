EU Health Award 2020: al via bando dedicato ai vaccini

La Commissione Ue premia progetti di Ong, scuole e asili che promuovano le vaccinazioni per bambini e adolescenti fino a 18 anni

L’Europa scende in campo a sostegno di progetti dedicati alla promozione delle vaccinazioni fra gli under18. L’EU Health Award 2020, iniziativa promossa ogni anno dalla Commissione europea, prevede quest’anno un invito rivolto a Organizzazioni non governative (Ong), scuole e asili che progettino iniziative tese a promuovere le vaccinazioni per i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni.

L’EU Health Award

Gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il 29 aprile 2020. I vincitori saranno annunciati a novembre di quest’anno nell’ambito della cerimonia per l’EU Health Award che si terrà a Bruxelles. Il bando prevede tre premi per ciascuna categoria (Ong e scuole/asili). Al primo classificato sarà assegnato un premio da 50 mila euro, al secondo 30 mila e al terzo 20 mila.

Nell’ambito dello stesso premio, un secondo bando è dedicato alla promozione di stili di vita sani. Modalità di partecipazione e importo dei premi cambiano, ma questo secondo riconoscimento è riservato a città e scuole (due categorie, tre premi ciascuna) che s’intestino iniziative per promuovere stili di vita salutari nella popolazione 6-18 anni. L’EU Health Award è finanziato nell’ambito del Terzo programma europeo per la salute 2014-2020. L’edizione dello scorso anno è stata dedicata al tema dell’obesità.