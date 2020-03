Il costo del coronavirus nel mondo, si rischiano 50 miliardi di dollari

A essere colpito di più secondo l'Onu potrebbe essere proprio il mercato dell'Unione europea a causa della contrazione della manifattura cinese. Le stime parlano di una potenziale perdita di 15 miliardi di dollari

La nuova previsione delle Nazioni Unite sull’impatto del nuovo coronavirus sull’economia mondiale non è rosa e fiori. Secondo il massimo organismo mondiale la value chain a causa dell’arretramento della manifattura in Cina rischia di perdere circa 50 miliardi di dollari e a subire l’impatto maggiore sarà l’Unione europea.

I 15 mercati più colpiti

La crisi della manifattura cinese o il suo rallentamento dovuto all’epidemia è stata calcolata dal Purchasing manager’s index indicando una caduta di 22 punti percentuali toccando il punto più basso dal 2004 a oggi. Indicativo anche il -2% sull’export su base annuale. Ovviamente se la Cina nicchia anche il resto del mondo non se la passa bene. L’Ue soprattutto è quella che rischia di più tanto che secondo l’Onu perderebbe circa 15 miliardi di dollari. Un effetto farfalla quasi come ha commentato il segretario generale dell’Unctad (la divisione sul commercio mondiale dell’Onu) Mukhisa Kituyi: “Ogni rallentamento della manifattura in una parte del mondo ha effetti a livello globale a causa della value chain che lega tutti”.

Dopo l’Ue ci sono gli Usa che potrebbero lasciare sul terreno circa cinque miliardi. Terzo posto per il Giappone a cui segue la Corea, altri due Paesi che stanno scontando gravi casi di contagio. Il grosso dell’arresto comunque, è distribuito in Asia con Malesia, India, Indonesia, Singapore e Vietnam. Tuttavia si notano anche effetti negativi nel Regno Unito, in Svizzera e in Messico.

I comparti industriali

Come si è visto numerosi Stati hanno deciso di bloccare l’export dei dispositivi di protezione individuale. Le conseguenze di queste scelte si vedranno più avanti, tuttavia, intanto, i settori industriali più colpiti saranno, nelle previsione Onu, quelli relativi a strumenti di precisione, macchinari, automobili e comunicazioni.