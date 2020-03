Congressi scientifici in Europa, conferme e rinvii degli eventi di marzo

Questa una prima analisi, sicuramente incompleta, delle decisioni prese ad oggi riguardanti i principali congressi scientifici che si dovrebbero tenere in Europa. Due i rinvii e quattro le conferme, ma la situazione è in continua evoluzione

L’epidemia da coronavirus si è ormai diffusa in tutta Europa e a subire uno stop sono anche le grandi fiere o i convegni internazionali. Questa una prima analisi, sicuramente incompleta, delle decisioni prese ad oggi riguardanti i principali congressi scientifici che si dovrebbero tenere in Europa. Interessante notare che i congressi previsti fino al 20 Marzo siano stati già posticipati, mentre i congressi previsti dal 20 Marzo in poi per il momento confermano le date di partecipazione. Anzi, per l’occasione AboutPharma invita i lettori a segnalare rinvii o annullamenti di eventi simili, come quelli indicati qui sotto.

I rinvii

Il primo congresso scientifico ad essere stato rimandato è quello l’European congress of radiology di Vienna previsto dall’11 al 15 marzo. Nuova data il 15 luglio. Dal 18 al 20 marzo, invece, era prevista la European breast cancer conference a Barcellona, anche qui il rinvio è al 30 settembre.

Le conferme

Confermati invece quattro eventi. Quello della European association of urology di Amsterdam del 20-24 marzo, della Eahp di Goteborg il 25-27 marzo, della European congress of psychiatry (Epa) di Madrid il 28-31 marzo e della European heart rhythm 2020 previsto a Vienna tra il 29 e il 31 marzo.