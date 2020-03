Emergenza Covid-19, la sicurezza dei dipendenti aziendali in dieci mosse

Valutare l'orario di lavoro ridotto, smart working, formazione e informazione. Sono solo alcuni dei passi da fare da parte di un datore di lavoro per tutelare la salute dei propri lavoratori a fronte dell'emergenza virale che sta colpendo il Paese riassunti dallo studio legale Lupi & associati

Molto schematicamente si passa in rassegna alcune pratiche che dovrebbero essere messe in atto per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’articolo 2087 codice civile dice infatti: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Partendo da questo presupposto le linee guida di Lupi & associati evidenziano dieci mosse da compiere.

1- Valutazione dei rischi

Il primo passo da fare è aggiornare il Dvr (Documento di valutazione dei rischi) anche valutando, con il medico competente e con il Rspp (Responsabile prevenzione e protezione dei lavoratori), la previsione di un rischio biologico specifico legato al Covid-19

2-I dispositivi di protezione individuale

Il secondo passo è quello di dotarsi dei necessari dispositivi individuali di prevenzione e protezione alla luce del rischio come, per esempio, guanti o mascherine. Si tenga in considerazione che alcuni di questi strumenti sono monouso e che hanno una durata di efficacia di qualche ora.

3-La formazione

Prassi importantissima è quella della formazione. Il datore di lavoro si deve curare di formare ed informare i lavoratori sulle misure prescritte dalle autorità e/o dal datore di lavoro stesso in tutti i modi in cui ciò sia possibile a seconda dell’organizzazione aziendale interna. Il mezzo più efficace è sicuramente la mail.

4-Smart working

La flessibilità è un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione. Infatti bisognerebbe privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, potenziando il ricorso al lavoro agile, su tutti lo smart working.

5-Meno trasferte

Bisogna ridurre anche le trasferte di lavoro per ridurre al minimo i contatti tra individui all’infuori dell’azienda in orario di lavoro attraverso l’implementazione dei collegamenti da remoto.

6-L’orario di lavoro

Anche valutare se sia possibile ridurre l’orario di lavoro per coloro che si muovono con i mezzi pubblici per il tragitto casa/lavoro potrebbe essere una strategia vincente. In questo modo si eviterebbero gli ingorghi e i relativi assembramenti durante l’ora di punta.

7-Meno ingressi esterni

Altra prassi da considerare è quella di limitare l’accesso ad esterni presso i locali aziendali come fattorini, visitatori o fornitori.

8-La pulizia dei locali

L’igienizzazione dei locali deve essere una priorità. Il datore di lavoro dovrebbe infatti incrementare il servizio di pulizia e disinfezione delle superfici e dei

locali nonché distribuire all’interno dei locali aziendali erogatori di gel disinfettanti.

9-La comunicazione interna

Risulta anche indispensabile un ufficio comunicazioni che sappia agevolmente diramare comunicazioni e informative attraverso tutti i rami aziendali garantendo, quindi, tutti i necessari aggiornamenti rispetto alle misure precauzionali di profilassi adottate o da adottare in futuro.

10-Valutare la sicurezza di parti terze

Forse un aspetto sottovalutato, ma centrale. Bisognerebbe infatti verificare le condizioni di sicurezza presso i terzi cui siano distaccati inviati in trasferta i propri dipendenti e valutare l’aggiornamento dei Duvri (Documenti di valutazione dei rischi da interferenza) in ipotesi di appalti, adottando le conseguenti misure e aggiornare i relativi costi per la sicurezza.

Torna all’indice argomenti “Coronavirus, vademecum per le imprese”