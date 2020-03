Le imprese nelle zone di emergenza Covid-19, le cose da sapere

Sono tre le zone di emergenza che il Governo ha stabilito indicandole, per grado di pericolosità crescente, con i colori verde, giallo e rosso. In ognuna di queste zone (istituite con Dpcm 1 marzo 2020 e valide fino all'8 marzo) ci sono dei comportamenti da seguire. Ecco alcune indicazioni dello studio legale Lupi & associati

Sono tre le zone di emergenza che il Governo ha stabilito indicandole, per grado di pericolosità crescente, con i colori verde, giallo e rosso. In ognuna di queste zone (istituite con Dpcm 1 marzo 2020 e valide fino all’8 marzo) ci sono dei comportamenti da seguire, restrizioni più o meno pesanti e indicazioni per evitare il dilagare del contagio. I datori di lavoro e i dipendenti delle società devono conoscere i dettami stilati dalle istituzioni e qui di seguito sono elencati i punti salienti area per area.

Le aree

La zona rossa, quella in cui la crisi epidemica è più grave, riguarda due regioni, Lombardia e Veneto. In Lombardia la zona riguarda i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglion d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (tutti in provincia di Lodi). In Veneto c’è solo Vo’ (PD). La zona gialla è più estesa e comprende più regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Marche). Riguarda tutte le province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona, Savona e Pesaro-Urbino. Nella zona verde rientrano tutte le altre zone di Italia.

La zona rossa

Le restrizioni della zona rossa nel lodigiano e Vo’ riguardano tutti gli abitanti, senza esclusione. Gli obblighi imposti dal Governo non si applicano alle forze di polizia e al personale sanitario.

divieto di allontanamento

divieto di accesso

sospensione di manifestazioni, iniziative, eventi, riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso

chiusura scuole

sospensione dei viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate

sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità

sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private

chiusura di tutte le attività commerciali, salvo quelle di pubblica utilità, servizi pubblici essenziali e per l’acquisto dei beni di prima necessità

obbligo di accedere a detti servizi indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate

sospensione servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili

sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero a distanza

sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni.

La zona gialla

La zona gialla fa da cuscinetto tra le aree a rischio e quelle ancora con un tasso di contagiati relativamente basso. Nel caso del life science, ad esempio, la maggior parte delle aziende che operano nell’area di Milano rientrano in questo cluster.

sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”

divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province indicate

sospensione di tutte le manifestazioni organizzate

luoghi di culto accessibili, a condizione che vengano evitati assembramenti di persone e si garantisca ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

sospensione, sino all’ 8 marzo 2020 di scuole e università

sospensione procedure concorsuali pubbliche e private

svolgimento attività commerciali e di ristorazione sono consentite a condizione che si adotti la distanza minima di sicurezza di un metro, nonché misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone

apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone

limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere

rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti

sospensione dei congedi ordinari del personale necessarie a gestire la situazione di crisi

obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto.

La zona verde

Anche per la zona verde ci sono degli obblighi da rispettare.

favorire “lavoro agile”

sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche

obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva

possibilità di attivare modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità

proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida

obbligo per il personale sanitario di attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal ministero della Salute

esposizione in tutti gli uffici pubblici e negli esercizi commerciali delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero

promozione della diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali

sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

