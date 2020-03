Zona rossa in Lombardia, cosa cambia per le imprese

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo alle aziende è richiesto di favorire lo smart working e di limitare gli spostamenti dei dipendenti se non per motivi strettamente necessari

di Francesca Ferrario, Studio Lupi & Associati

Nuove misure restrittive per affrontare la crescente emergenza sanitaria cercando di contenere la diffusione del contagio e il conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere erano già state annunciate nella giornata del 7 marzo dalla stampa e nella serata è stata fatta circolare una bozza del provvedimento, seppure ufficiosamente. La versione definitiva del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la mattina successiva ed è in vigore dall’8 marzo. Le misure resteranno in vigore fino al 3 aprile, fatta eccezione per la sospensione dell’attività scolastica, che resta confermata fino al 15 marzo.

Le direttive per i datori di lavoro e dipendenti

Gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro sono consentiti. Oggi non sussiste più alcuna area in tutto il territorio nazionale, in cui la prestazione lavorativa sia impedita da divieti di spostamento. Il decreto contiene però un forte invito da parte del Governo, ai datori di lavoro, affinché prediligano, laddove possibile, il lavoro in modalità smart working. L’intento è chiaramente quello di evitare i contatti sociali. Dove ciò non sarà possibile, perché la prestazione non è idonea ad esempio ad essere svolta con tali modalità, allora il lavoratore dovrà recarsi in sede o presso il luogo dove deve svolgere il proprio lavoro e il suo spostamento potrà essere giustificato nel caso di controllo da parte dell’autorità, magari esibendo adeguata documentazione.

Periodo di congedo e ferie

C’è però un ulteriore appello che non può essere ignorato: alla lettera e) dell’art. 1, comma 1, del decreto, il Governo raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. L’invito è chiaramente rivolto a tutte quelle situazioni in cui l’attività lavorativa è sospesa: pensiamo ai cinema, alle discoteche, agli impianti sportivi, per esempio. Ma significa anche, a nostro avviso, che il datore di lavoro è chiamato a svolgere una riflessione e laddove ritenga che l’erogazione della prestazione lavorativa non sia indefettibile per la continuità dell’attività aziendale potrà promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie, con l’obiettivo di evitare inutili spostamenti, a beneficio dei lavoratori stessi e di tutta la collettività.

Cosa cambia rispetto al quadro normativo delineatosi fino ad oggi?

Innanzitutto, occorre chiarire che tutti i precedenti decreti emessi dal Consiglio dei Ministri in ragione dell’emergenza sanitaria, inclusi quelli del 1 e 4 marzo, sono da oggi abrogati.

La conseguenza più importante è che viene meno il concetto di “zona rossa”, cioè di quella zona geografica composta da 11 comuni delle province di Lodi e Padova, in cui fino ad ora vigeva un vero e proprio divieto di allontanamento e di ingresso, che comportava anche la sospensione dell’attività lavorativa per i residenti che avrebbero dovuto recarsi al di fuori del territorio per lavoro.

Oggi, dunque, queste restrizioni sono venute meno, mentre sono state adottate misure diverse, ma per un’area sostanzialmente più vasta.

Le nuove zone di restrizione

Non parleremo più, quindi, di “zona rossa” e “zona gialla” e resto d’Italia. Da oggi infatti sono in vigore misure restrittive in tutta l’Italia, salvo il fatto che una vasta area del territorio è sottoposta a vincoli più stringenti in ragione del numero dei contagi registrati.

Questa zona è composta dall’intera Regione Lombardia e da alcune province del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In questo territorio il Governo ha istituito un vincolo, che impone alle persone fisiche di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all’interno dei territori stessi. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il domicilio, per chi ne avesse necessità.

Le misure di contenimento

Sono state poi istituite misure rivolte ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), ai quali è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociale, contattando il proprio medico curante.

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

C’è poi una serie di misure, valida in tutto il territorio, che riguarda tutte le attività sociali, culturali e imprenditoriali: sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive sia in luoghi pubblici che privati, le manifestazioni pubbliche, le fiere, con alcune eccezioni minori. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sospese anche le celebrazioni di culto e i funerali. Chiusi i musei e altri luoghi di cultura. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti purché, dalle ore 18, siano in grado di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone presenti, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Restano sospese anche le lezioni scolastiche e universitarie, per ora sino al 15 marzo.

In tutto il territorio nazionale è stata poi disposta la sospensione di tutte le attività congressuali e di tutti gli eventi che coinvolgono il personale sanitario.

I movimenti

Nella conferenza stampa di sabato 7 marzo, che ha preceduto la pubblicazione del decreto, il Pres. Conte ha lanciato agli italiani un monito importante: “Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio. Ci rendiamo conto che tutte queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell’autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non dobbiamo contrastare queste misure, non pensare di essere furbi. Dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori, ma soprattutto la salute dei nostri nonni; perché abbiamo scoperto, che sono soprattutto loro, le persone più anziane, le più esposte ai rischi e alle insidie di questo virus”.

Sull’obbligo di evitare gli spostamenti il Presidente del Consiglio ha chiarito che non è un “divieto assoluto”: sarà possibile muoversi per lavoro, emergenze e motivi di salute. Ma le autorità di polizia potranno fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando nei territori più a rischio.

