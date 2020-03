Anticipare i trend e prevedere il futuro anche nella digital health

Giocare d’anticipo è il fattore di successo di ogni strategia. Se n’è parlato nel corso di un evento organizzato da Consorzio Dafne focalizzato sull’innovazione digitale. Dal numero 176 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO DAFNE

Siamo in grado di leggere i segnali e di anticipare gli eventi? A farsi queste domande è Oscar di Montigny, chief innovation, sustainability & value strategy officer di Banca Mediolanum nonché fondatore della startup Be your essence (Bye) all’evento “Digital for Health” organizzato da Consorzio Dafne (ente no profit costituito nel 1991 da aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco ) a Milano il 20 febbraio 2020. L’intervento dell’esperto si inseriva in un contesto più ampio in cui le nuove tecnologie fanno da padrone ma vanno sapute gestire e la disruption digitale va saputa anticipare. Il rischio è quello di arrancare dietro ai trend e alle richieste di mercato.

Il concetto dell’uovo

“L’azienda deve essere come un uovo. Se si rompe da dentro nasce la vita, ma se si rompe da fuori, tutto ciò che è in esso muore”. Commenta nel finale Oscar di Montigny. L’azienda deve rompere il proprio guscio, uscire fuori, sfruttando le proprie forze interiori, non può lasciarsi sopraffare dalle forze esterne. Per fare ciò bisogna anticipare i tempi, leggere con parecchi anni di anticipo i trend del mercato globale tenendo presente non solo i fenomeni economici e finanziari, ma anche quelli sociali, demografici e tecnologici a venire.

Blockchain ed e-commerce

Due dei trend tecnologici più interessanti in ambito healthcare sono la blockchain e l’e-commerce. Il primo elemento è un cambio di paradigma immenso di cui ha parlato Valeria Portale, Direttore Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano. “Parliamo di una tecnologia di sistema, non può essere una singola realtà a metterla in piedi. La blockchain ci permette di scambiare asset di valore senza la necessità di essere intermediati da una terza parte fidata”, spiega l’esperta.

Per quanto riguarda il commercio online Valentina Pontiggia, direttore dell’Osservatorio e-Commerce B2C del Politecnico di Milano, insieme al collega responsabile scientifico Riccardo Mangiaracina ravvisa che “all’interno del comparto healthcare sono poche le imprese che hanno definito una strategia di presidio dei canali digitali a scopo non solo informativo ma anche transazionale”.

Mangiaracina insiste: “dal 1999 l’e-commerce non ha mai conosciuto una battuta d’arresto. In Italia, però, pesa meno rispetto ad altri Paesi, perché a fronte di una grande domanda da parte dei clienti, c’è stata poca offerta. Troppa sottovalutazione del business da parte degli operatori tradizionali”.

Prevedere il futuro

Non è stato il caso del Consorzio Dafne. “Abbiamo sempre guardato avanti. Se pensiamo all’introduzione dell’ordine elettronico, noi ci avevamo pensato 14 anni fa e oggi è realtà: abbiamo anticipato i tempi”, dice il presidente del Consorzio Maurizio Riitano, riferendosi all’obbligo dell’utilizzo del Nodo Smistamento Ordini, elemento fondante del sistema Acquisti Pubblici in Rete, attraverso cui dovranno transitare tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi, istituito il 7 dicembre 2018 da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’innovazione delle startup

E alla fine della giornata di lavoro non potevano mancare le startup, vero motore dell’innovazione. A partecipare all’iniziativa Dafne Open Innovation svolta in collaborazione con Polihub Innovation district (incubatore del Politecnico) sono state sedici aziende dalle quali sono uscite tre finaliste: Artiness, Biomimx e Merylo. Il Cda di Dafne ha premiato Biomimx, che realizza modelli predittivi di organi e patologie umane utilizzati nei test dei farmaci.

