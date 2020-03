Antiretrovirali in terapia intensiva: dai farmacisti ospedalieri istruzioni sulle preparazioni galeniche

Diverse le iniziative messe in campo dalla Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Fra queste, un documento tecnico per l’allestimento di farmaci per pazienti in terapia intensiva non in grado di deglutire compresse

Dai farmacisti ospedalieri istruzioni operative per le preparazioni galeniche a base di antiretrovirali utili in terapia intensiva. La Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) ha condiviso documento tecnico intitolato “Istruzione operativa per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a pazienti non in grado di deglutire forme solide intere”. Si tratta – spiega la società scientifica – di istruzioni che mettono in comune informazioni elaborate sulla base della letteratura scientifica internazionale “in previsione di un aumento della necessità di somministrare farmaci disponibili oggi solo in compresse a pazienti intubati e della mancanza sul mercato di altre forme farmaceutiche idonee alla somministrazione attraverso sondino”.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste istruzioni si riferisce a un galenico magistrale destinato a quei pazienti che non sono in grado di deglutire forme farmaceutiche orali solide e necessitano quindi della riduzione della compressa in una forma liquida di differenti formulazioni a base di lopinavir, ritonavir, darunavir e cobicistat. La procedura è stata elaborata dall’Area galenica clinica Sifo e da Sifap, la Società dei farmacisti preparatori).

Gel disinfettanti

Ancora in ambito galenico, i farmacisti ospedalieri stanno inoltre operando per l’approvvigionamento e (in alternativa) per la produzione continua di una formulazione di gel idroalcoolico per la disinfezione-mani in caso di non reperibilità di prodotti disinfettanti per i quali sia dimostrata l’efficacia virucida in base alle norme tecniche europee vigenti.

Altri fronti

I farmacisti ospedalieri sono in campo anche su altri fronti, che riguardano anche logistica e approvvigionamento dei farmaci, oltre che dispositivi per la sicurezza di pazienti e operatori. Per la parte approvvigionamenti, il farmacista ospedaliero su tutto il territorio nazionale sta garantendo – ricorda la nota Sifo – la dispensazione di tutti i Dispositivi di protezione individuale (guanti, facciali filtranti FFP2 e FFP3, semi maschere con filtri specifici per agenti infettivi, camici, tute, visiere, occhiali…) e mascherine chirurgiche, che sono strumenti nevralgici per ridurre il rischio di contagio e di propagazione del virus. Fondamentale anche il contributo per garantire la dispensazione dei farmaci utilizzati nei protocolli off label nel trattamento dei pazienti e la dispensazione dei farmaci per le terapie di supporto.

Collaborazione internazionale

A livello internazionale, la Sifo sta collaborando attivamente con l’European association of hospital pharmacists (Eahp) per la definizione collaborativa di pratiche e modelli di farmacia ospedaliera con cui affrontare l’emergenza in una scala sovra-nazionale.

L’organizzazione

Infine, per quanto riguarda la risposta all’emergenza sul piano organizzativo, la Sifo esprime “sorpresa e fortissima delusione” per il decreto del 5 marzo 2020 nel quale “si ipotizza l’assunzione con incarichi di lavoro autonomo di specializzandi o pensionati dell’ambito sanitario di varie specialità (dalla terapia intensiva alla radiodiagnostica), dimenticando – conclude la nota – proprio i farmacisti ospedalieri”.