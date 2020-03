Coronavirus, misure insufficienti per proteggere i farmacisti

Federfarma nazionale (e non solo), chiede canali dedicati all’approvvigionamento di mascherine FFP2 e FFP3, in analogia al personale medico e infermieristico, o in alternativa il servizio a battenti chiusi. “Per evitare di chiudere la farmacia per motivi sanitari e di salute pubblica”

Maggiore protezione contro il coronavirus anche per i farmacisti, pena il collasso anche della rete di farmacie italiane. È quanto chiedono da alcuni giorni il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti e la Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane dopo i primi casi di contagio tra i farmacisti, perché, denunciano in una nota congiunta, “le misure sin qui adottate e quelle indicate da vari organismi sono insufficienti a tutelare i colleghi esposti al contatto diretto con il pubblico nelle zone a rischio”. Così come Federfarma nazionale, con una lettera indirizzata al ministro della salute Roberto Speranza, a firma del presidente Marco Cossolo. Al momento infatti sono praticamente gli unici operatori sanitari ad operare senza protezioni personali (come guanti o mascherine, introvabili anche per loro) o con soluzioni strutturali, come una barriera di plexiglass o l’attività a battenti chiusi.

Protezione individuale

“Le misure adottate dal Governo per contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, mi impongono di sottoporle alcune doverose riflessioni a tutela dei colleghi che quotidianamente contribuiscono ad arginare la congestione delle strutture ospedaliere ponendosi quali insostituibili presidi sanitari sul territorio” scrive Cossolo. “Mi riferisco, in primo luogo, all’ineludibile esigenza di dotare i farmacisti italiani di idonei dispositivi di protezione individuale, tali da garantirne l’incolumità nel continuo e diuturno contatto con un’utenza potenzialmente affetta dal virus”.

“Prevedendo, quindi – continua – l’attivazione, per il tramite delle strutture di protezione civile, di canali di distribuzione dedicati all’approvvigionamento di mascherine FFP2 e FFP3 a favore dei colleghi, in analogia a quanto praticato nei confronti del personale medico e infermieristico. È di tutta evidenza, infatti, che la carenza di detti dispositivi pone a serio repentaglio la salute di coloro i quali, operando in farmacia, risultano maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus, con le facilmente immaginabili conseguenze deleterie che verrebbero a determinarsi qualora si fosse costretti a chiudere la farmacia per motivi sanitari e di salute pubblica”.

Battenti chiusi

Va da sé infatti che se anche un solo farmacista risultasse positivo anche il restante personale dovrebbe essere messo in quarantena con la conseguenza di dover chiudere la farmacia. Con conseguenze importanti non solo per patologie stagionali acute, ma anche per chi ha bisogno di rifornimenti abitudinari di farmaci per malattie croniche. “Proprio per scongiurare questo rischio aggiunge ancora Cossolo – la prego poi di considerare l’ipotesi di consentire ai colleghi, in via opzionale, di svolgere il proprio servizio a battenti chiusi, così riducendo due fattori di pericolo: quello a cui i colleghi sono esposti nel contatto con l’utenza e quello per i cittadini che difficilmente riescono a mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro allorquando si stazioni all’interno o all’esterno della farmacia”.

Protezione urgente

Secondo quanto riportato dalla nota del Movimento e della Confederazione, la distanza di un metro, l’uso di guanti e disinfettanti sono misure utili, ma non all’altezza della sfida attuale. Perché “a tutt’oggi non vi è piena evidenza scientifica per trarre conclusioni affidabili sull’epidemiologia, livello di contagiosità, né tanto meno sulla valutazione del rischio di diffusione e patogenesi da parte dell’agente virale” scrivono. Motivo per cui invitano a includere i farmacisti dalla Protezione Civile e dall’autorità sanitaria tra coloro che debbono essere riforniti dei dispositivi DPI2 e DPI3, in quanto hanno lo stesso rischio di essere contagiati degli altri operatori sanitari. “Questi operatori sanitari tra coloro che debbono essere protetti con urgenza” hanno sottolineato, chiedendo come lo stesso Cossolo, nel caso questo non fosse possibile, di poter per lo meno lavorare a battenti chiusi (modalità turno). “A protezione dei lavoratori, ma anche del servizio farmaceutico stesso” concludono.