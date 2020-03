Covid-19, da gara Consip in arrivo oltre 4 mila dispositivi per la terapia intensiva

Si è chiusa in tempi record (quattro giorni) la prima procedura d'urgenza per la fornitura di ventilatori per la terapia intensiva e sub intensiva. Al bando hanno partecipato 35 imprese per 67 offerte. Cannarsa, Ad Consip: "Un segno di responsabilità"

L’emergenza Covid-19 accelera le procedure che porteranno ad aumentare i posti letto per la terapia intensiva e l’acquisizione di materiali per gli ospedali. Lunedì 9 marzo, Consip, la centrale di acquisto della pubblica amministrazione, ha chiuso la gara (durata solo 4 giorni) per la fornitura di quasi 4mila ventilatori per terapia intensiva e sub intensiva. A cui si aggiungono – secondo quanto riporta la Repubblica.it – oltre 300 apparecchiature di pronta consegna da parte della società bolognese Siare Engeneering.

Nel dettaglio, Consip ha aggiudicato la prima procedura negoziata d’urgenza per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria “Covid-19” – realizzata in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – per la fornitura dei dispositivi medici e dei e servizi connessi.

Consip, un segnale di responsabilità

“Appartenenza allo Stato, impegno e responsabilità hanno reso possibile questo primo grande risultato. Una complessa procedura progettata, pubblicata e aggiudicata in soli 4 giorni, per rendere immediatamente disponibili dispositivi per potenziare la terapia intensiva delle strutture sanitarie”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’ente Cristiano Cannarsa.

Chi ha partecipato

Secondo una nota di Consip, alla procedura – suddivisa in 7 lotti – hanno partecipato 35 imprese per complessive 67 offerte, arrivando ad offrire sconti rilevanti (es. Lotto 1 “Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva” con sconto medio di -23%; Lotto 2 “Ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva” con sconto medio di -16%).

I tempi di consegna

Le consegne saranno effettuate in 4 scaglioni temporali – entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni, tra 16 e 45 giorni – dal momento dell’ordine (es. i 3.918 ventilatori totali offerti tra lotto 1 e 2 sono ripartiti in: n. 119 ventilatori “entro 3 giorni”, n. 200 ventilatori “tra 4 e 7 giorni”, n. 886 “tra “8 e 15 giorni” e n. 2.713 “tra 16 e 45 giorni”).

L’accordo

Per ogni lotto sarà stipulato un accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari. Gli ordini di fornitura verranno gestiti direttamente da Consip – sulla base dei fabbisogni definiti dalla Protezione Civile – a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo “a cascata” verso i fornitori successivi in graduatoria. La durata dell’accordo Quadro è di 6 mesi e potrà essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale.

La seconda procedura

Martedì 10 marzo Consip ha pubblicato anche la seconda procedura, per il rifornimento di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali dispositivi e servizi connessi.

La procedura è suddivisa in 18 lotti, per un valore totale di circa 258 milioni di euro. Oggetto dell’acquisizione sono i seguenti dispositivi:

Lotto Dispositivo Quantità 1 ASPIRATORI ELETTRICI 702 2 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA 48 3 ECOGRAFI PORTATILI 155 4 ELETTROCARDIOGRAFI 200 5 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO 1 6 MASCHERINE CHIRURGICHE 24.314.550 7 MASCHERINE FFP2 5.056.257 8 MASCHERINE FFP3 5.728.949 9 GUANTI in LATTICE 1.889.635 10 GUANTI in VINILE 41.468.600 11 GUANTI in NITRILE 65.501.900 12 DISPOSITIVI PER PROTEZIONE OCULARE 6.171.005 13 TUTE di PROTEZIONE 2.541.145 14 CALZARI/SOVRASCARPE 6.691.600 15 CUFFIE COPRICAPO 5.310.500 16 CAMICI 13.605.342 17 TERMOMETRI 14.261 18 DETERGENTI e SOLUZIONI DISINFETTANTI/ANTISETTICI: 820.368

Per ogni lotto sarà stipulato un accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari. Gli ordini di fornitura verranno gestiti direttamente da Consip, a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo “a cascata” verso i fornitori successivi in graduatoria. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 16 dell’11 marzo 2020, utilizzando la piattaforma di e-procurement MEF/Consip