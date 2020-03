Dazi Usa-Cina, Washington decide di escludere i Dpi

Per affrontare meglio l'emergenza del nuovo coronavirus, si deciso di abbattere i dazi doganali nei confronti della Cina per quanto riguarda l'importazione di Dispositivi di protezione individuale

Anche se Donald Trump mostra tranquillità, sicurezza e una certa dose di nonchalance sulla diffusione della Covid-19 negli Usa, Washington ha comunque deciso di abbattere i dazi doganali nei confronti della Cina per quanto riguarda l’importazione di Dispositivi di protezione individuale.

I dazi

La guerra tra i due giganti economici sembra passare in secondo piano o, almeno, si è giunti a una “tregua armata”. Mentre il trend dei contagi in Cina è in diminuzione, negli Usa si va verso una curva crescente e il sistema sanitario americano è messo a dura prova. Le risposte sono arrivate tardivamente e adesso si cerca di correre ai ripari. A prendere la decisione è stato l’Ufficio del commercio che ha escluso dai dazi doganali una dozzina di prodotti tra cui mascherine, disinfettante per le mani e guanti. Stando a Reuters già a febbraio i dazi suoi prodotti medicali erano stati abbassati dal 15% al 7,5%.

La guerra di Trump e i numeri dell’epidemia americana

Trump minimizza. Su Twitter ha scritto che “l’anno scorso 37 mila americani sono morti per la comune influenza. La media è tra i 27 mila e 70 mila all’anno. Niente viene chiuso, la vita e l’economia vanno avanti. In questo momento, ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 morti. Pensate a questo!”. Inevitabile lo scontro con i giornalisti accusati di disinformazione.