L’effetto placebo riguarda anche gli animali, ma può subire l’influenza dei caregiver

Il fenomeno ben conosciuto in umana è presente anche nella veterinaria. Chi si prende cura del paziente può condizionare i risultati delle sperimentazioni con conseguenze importanti nella valutazione dei trattamenti. Dal numero 4 di AboutPharma Animal Health

Qualche anno fa venne condotta una meta-analisi su tre studi clinici prospettici, controllati con placebo sull’epilessia canina. Per tutto il tempo di osservazione, ogni settimana, venne registrato il numero di convulsioni per ciascun cane. In tutti e tre i casi si trattava di trial controllati con placebo e in doppio cieco, in modo che sia il proprietario sia il personale veterinario coinvolto nella valutazione dell’animale non fossero a conoscenza del trattamento somministrato.

Karen Munana, neurologo veterinario della North Carolina State University, co-autore dello studio (Placebo effect in canine epilepsy trials), insieme ai colleghi alla fine notò che il 79% dei cani che ricevettero il placebo, avevano mostrato una riduzione della frequenza delle crisi epilettiche rispetto al basale. Gli interventi terapeutici valutati includevano un impianto chirurgico (nove cani arruolati), un nuovo farmaco antiepilettico (14 cani) e modificazioni dietetiche (11 cani). Per i tre studi presi in esame, la riduzione media degli attacchi epilettici durante la somministrazione di placebo rispetto al basale era stata del 26%, 29% e 46% rispettivamente. In tutti era stata osservata una risposta positiva alla somministrazione di placebo, manifestatasi come una diminuzione della frequenza delle crisi convulsive.

“In due degli studi inclusi nella metanalisi – scrivono gli autori – quello sull’impianto chirurgico e lo studio farmacologico, il confronto della frequenza delle crisi tra il trattamento attivo e il basale ha dimostrato una riduzione del 27% e del 48% delle crisi, entrambe considerate statisticamente significative da sole. Tuttavia, quando la riduzione delle crisi epilettiche osservata con il trattamento attivo viene confrontata con la variazione della frequenza delle convulsioni tra la somministrazione di placebo e il basale, la risposta al trattamento attivo diventa insignificante”. Fu forse uno dei primi studi a documentare “l’effetto cargiver” nel placebo animale.

L’evidence based medicine

Nonostante l’effetto placebo sia ben documentato negli esseri umani, non lo è altrettanto in medicina veterinaria, ambito in cui sono ancora poche le pubblicazioni in merito. Eppure, vista la recente enfasi posta sulla medicina basata sull’evidenza nella pratica veterinaria, sono in molti a pensare che andrebbe preso in considerazione in maggiori misura. Soprattutto quando si tratta di studi in aperto su animali che mirano a valutare l’efficacia di trattamenti – come ricordano gli autori del lavoro – perché come conseguenza ci potrebbe essere una sopravalutazione dei risultati con l’utilizzo in clinica di farmaci o trattamenti che non sono in realtà efficaci.

Per esempio nel caso del trattamento farmacologico preso in esame nella metanalisi (il levetiracetam), Munana scrive che se insieme ai suoi colleghi non avesse condotto uno studio clinico in doppio cieco controllato con placebo (all’epoca relativamente raro in veterinaria) avrebbero valutato male il funzionamento del farmaco: “Se non avessi avuto il braccio placebo dello studio, avrei concluso che era efficace” precisa.

Ma non è l’unico caso come spiega anche Giulia Corsini, medico veterinario in Emergency and critical care in Inghilterra e consigliera del Patto trasversale per la scienza (di cui fanno parte diversi professionisti italiani che sostengono l’evidence based medicine), che ricorda come siano diversi i medicinali che si credeva funzionassero “in maniera aneddotica”: “Come gli antibiotici per la diarrea emorragica, gli antistaminici nel prurito e l’omeopatia – spiega – o ancora il tramadolo nell’osteoartrite nel cane, che ancora viene prescritto perché si pensava avesse un effetto antidolorifico.

Ma non è cosi, ed è stato dimostrato con studi randomizzati in doppio cieco con gruppi di controllo. È il modo migliore per verificare l’efficacia di un trattamento e solo di recente stanno iniziando a diffondersi anche in medicina veterinaria. La conseguenza è che ogni anno vengono pubblicati articoli su farmaci che si pensava funzionassero sugli animali e invece non era vero”.

Farmaci antiepilettici

Tornando al trattamento dell’epilessia canina, al tempo in cui venne pubblicata la metanalisi di Munana, nove nuovi farmaci antiepilettici erano stati approvati per l’uso nell’uomo dal 1990 e la farmacocinetica di molti di queste molecole ne supportava l’uso in veterinaria. Il ricercatore però sottolinea come furono pubblicati studi non controllati e in aperto su gabapentin, zonisamide, e levetiracetam come trattamento per l’epilessia canina, usati in combinazione con fenobarbital, bromuro di potassio o entrambi.

In questi studi erano stati riportati tassi di risposta del 41-80%, che in molti casi avevano confermato l‘efficacia del prodotto in esame per l’epilessia canina refrattaria. Quello che si chiesero già al tempo i ricercatori però, era l’attendibilità di questi risultati,alla luce dei dati ottenuti dal loro studio: “È probabile che possano essere sopravvalutati – scrivono in riferimento agli studi sulle nuove molecole antiepilettiche – e che la vera efficacia di questi agenti rimanga da determinare”.

L’effetto placebo negli animali

Un fenomeno ben noto, che può spiegare in parte l’effetto placebo in medicina veterinaria è il riflesso condizionato o condizionamento classico, descritto da Ivan Pavlov. Come racconta Corsini “Pavlov, nei suoi più che noti esperimenti sui cani, fu il primo a descrivere il condizionamento classico, notando come da uno stimolo naturale (per esempio il cibo), ripetutamente associato a uno stimolo neutro (il suono di un campanello), poteva scaturire una risposta condizionata (la salivazione al suono di un campanello). Meno noto è il fatto che Pavlov condusse anche il primo studio sugli animali sull’effetto placebo condizionato. In questo studio veniva somministrata morfina in una camera sperimentale e poi si registravano specifiche risposte alla sostanza, dopodiché i cani venivano messi nella camera sperimentale senza somministrare morfina ed era come se agli animali fosse stata somministrata”.

Effetto Hawtorne

Ma non è l’unico. I risultati della ricerca di Munana erano coerenti con quelli di ricerche simili che avevano valutato l’effetto placebo sull’epilessia umana. Una metanalisi di studi randomizzati di farmaci antiepilettici in esseri umani aveva identificato infatti un tasso di risposta al placebo del 9,3-16,6%, mentre uno studio precedente che confrontava i dati di studi condotti su cinque farmaci antiepilettici aveva dimostrato tassi di risposta al placebo del 4-18%, con un tasso medio del 10% in tutti gli studi. Un’ovvia differenza tra lo studio sui cani di Munana e quelli che coinvolgono soggetti umani riguarda la natura intrinseca della risposta placebo.

Negli studi sull’uomo infatti gli effetti placebo sono principalmente dovuti alle aspettative di un individuo come paziente in trattamento in doppio cieco. Negli studi veterinari invece la risposta al placebo può essere dovuta agli effetti sull’animale, ma soprattutto può essere il risultato delle aspettative del proprietario riguardo al trattamento. È il cosiddetto effetto Hawtorne secondo cui la presenza dell’osservatore influisce sul fenomeno osservato. L’effetto riscontrato nel gruppo placebo in definitiva, secondo Munana e colleghi, poteva essere dovuto a quello che è stato definito “effetto placebo percepito”, che include qualsiasi cambiamento associato alla somministrazione di placebo.

Le possibili cause

In studi come quello del farmaco epilettico, in cui il proprietario è responsabile della somministrazione del trattamento e delle misure di esito che si basano sull’osservazione e registro delle crisi epilettiche, questo effetto può avere un peso determinante. In primo luogo perché il proprietario può non essere oggettivo, e può lasciarsi influenzare inconsapevolmente dalle aspettative che ha sul trattamento.

E in effetti, è stato dimostrato che la dimensione dell’effetto placebo può essere associata alla natura della misura di esito, con effetti più grandi osservati negli studi che riportano risultati soggettivi. Inoltre il cargiver quando sa di partecipare a una sperimentazione clinica tende a comportarsi “meglio” sapendo di essere osservato, ponendo maggiore attenzione nei confronti dell’animale (fornendo così più attenzioni e aiutandolo a stare meglio) e nella somministrazione della terapia. Nel caso dello studio di Munana per esempio, tutti i cani arruolati nello studio stavano assumendo almeno un farmaco antiepilettico in aggiunta al levetiracetam e i proprietari potrebbero essere stati più diligenti e regolari nel somministrare la terapia consueta durante lo svolgimento dello studio.

Con la conseguenza di una maggior aderenza alla terapia per l’animale rispetto a una situazione non controllata. “Perché sono in uno studio e i proprietari sanno che i loro cani vengono nominati e i registri vengono esaminati, forse somministrano i farmaci su base più regolare” aveva commentato Munana. Un’altra spiegazione è la possibilità che si verifichi una semplice regressione della malattia, soprattutto in casi di patologie che alternano episodi acuti ad altri di remissione, per cui l’effetto del farmaco osservato del proprietario potrebbe coincidere con un periodo di assenza di sintomi, ma senza un chiaro nesso dicausa-effetto con il farmaco in esame.

Per esempio nel caso di malattie croniche come l’epilessia, che hanno fasi acute, i cani potrebbero essere arruolati in uno studio clinico o provare nuovi trattamenti quando le convulsioni non sono particolarmente gravi. O in molti di questi casi le convulsioni sono destinate a migliorare da sole, semplicemente come parte del decorso naturale della malattia.

La conferma dei gatti

Altri studi più recenti sembrano confermare “l’effetto placebo percepito” ipotizzato da Munana e colleghi. Nel 2017 per esempio una revisione della letteratura ha esaminato sei studi controllati con placebo, su analgesici utilizzati in gatti di proprietà con dolore degenerativo associato alla malattia articolare (Caregiver placebo effect in analgesic clinical trials for painful cats with naturally-occurring degenerative joint disease).

Cinque studi con 96 gatti avevano dati disponibili. Le risposte del caregiver raccolte con uno strumento di metrologia clinica (il client specific outcome measure, Csom), sono state confrontate con l’attività misurataoggettivamente. I gatti sono stati poi classificati come “successi” o “fallimenti” in base alla modifica del punteggio Csom e del conteggio delle attività rispetto al basale. Ne è emerso che anche in questi studi clinici l’’effetto placebo del caregiver è stato notevolmente elevato, rendendo difficile la dimostrazione dell’efficacia per un analgesico al di sopra di un placebo.

L’effetto placebo del caregiver infatti è stato elevato, con il 50-70% dei gatti trattati con placebo classificati come successi Csom, rispetto al 10-50% dei gatti classificati come successi basati su un’attività misurata obiettivamente.

I cani con l’osteoartrite

Non sono stati molto diversi i risultati di studio prospettico randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo condotto su quarantanove cani di proprietà con osteoartrite dell’anca (Effect of analgesic therapy on clinical outcome measures in a randomized controlled trial using client-owned dogs with hip osteoarthritis). Dopo un periodo di riferimento di una settimana, gli animali sono stati assegnati in modo casuale a un trattamento assunto per due settimane, tra cui il carprofen, un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), il tramadolo, un oppiaceo sintetico o placebo. Le misure di esito includevano parametri di esame fisico, questionario del proprietario, monitoraggio dell’attività, analisi dell’andatura e uso di farmaci di salvataggio.

Ne è emerso che il trattamento della patologia era associato a un effetto placebo per tutte le variabili comunemente utilizzate per gli studi di efficacia dei farmaci analgesici. Dato che probabilmente riflette il pregiudizio del caregiver o il fenomeno della regressione alla media. In un altro studio approvato dalla Fda per valutare l’efficacia di un antiinfiammatorio (Caregiver placebo effect for dogs with lameness from osteoarthritis), sempre condotto su cani con osteoartrite, gli animali arruolati nel braccio placebo sono stati valutati per determinare la relazione tra le misure di esito soggettive fornite dal proprietario (risposte del caregiver) e oggettive (analisi dell’andatura della piattaforma di forza).

Oltre a chiedere ai proprietari degli animali e ai veterinari di valutare il grado di zoppia deicani a intervalli regolari nel corso dello studio, hanno anche usato una piattaforma di forza per determinare il peso che i cani assumevano su ciascun arto mentre camminavano (poiché se la zampa artritica di un cane prende peso, significa che il dolore è diminuito). Quando il ricercatore osservò da vicino i cani nel gruppo placebo, scoprì che proprietari e veterinari riferivano spesso che gli animali erano migliorati, anche se l’analisi dell’andatura suggeriva il contrario.

I farmaci psicoattivi

“Questo fenomeno è stato verificato anche su farmaci psicoattivi per il deficit dell’attenzione nel cane e gatto o la mancanza di affetto, che si usano spesso in ambito veterinario – spiega Mario Giorgi, farmacologo della Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Pisa – per alcuni di questi il proprietario sostiene di vedere un effetto. Effetti che quando poi si misurano oggettivamente con strumenti obiettivi, non vengono confermati.

Come il cane che secondo il proprietario zoppica meno, ma per cui andando a verificare, l’infiammazione non si è ridotta. Spesso si ha una sopravalutazione di entrambi i trattamenti (placebo e farmaco), con la conseguenza che non si ottiene nessun risultato. Inoltre a volte i proprietari capiscono se stanno somministrando un placebo e integrano con un altro farmaco”.

I cavalli non sono esenti

Uno studio randomizzato, in cieco, controllato con placebo condotto su 44 cavalli precedentemente diagnosticati con mal di testa idiopatico cronico, è stato condotto per determinare l’efficacia di un integratore alimentare. Ne è emerso però che il supplemento non aveva alcun beneficio rispetto al placebo nell’alleviare i segni clinici di mal di testa, ma soprattutto che sembrava esserci un significativo effetto placebo quando il risultato era basato sulla percezione soggettiva dei segni clinici da parte del proprietario.

Lo studio quindi è servito ai ricercatori non tanto per dimostrare l’efficacia del trattamento, ma per concludere che “visto il significativo effetto placebo, era necessario condurre studi controllati randomizzati, condotti correttamente, in cieco, per valutare i veri effetti del trattamento negli studi sugli animali”.

Medicine alternative

Il fenomeno dell’effetto placebo oltre a distorcere la valutazione delle terapie tradizionali, potrebbe anche in parte spiegare la crescente popolarità delle terapie veterinarie alternative, dall’agopuntura al Cbd e l’omeopatia, che potrebbero funzionare proprio per via di questo effetto. Brennen McKenzie, veterinario e autore di SkeptVet, un blog dedicato alla medicina veterinaria basata sull’evidenza e autore di un recente libro sulle medicine alternative (Placebos for Pets?: The truth about alternative medicine in animals), ha dichiarato come la regolamentazione dei medicinali veterinari è “abbastanza lenta” e il mercato per loro relativamente piccolo.

Motivo per cui “le aziende farmaceutiche hanno pochi incentivi finanziari a condurre studi controllati con placebo, che richiedono tempo e denaro, con la conseguenza che relativamente pochi studi veterinari hanno storicamente incluso un gruppo placebo. Il che significa che molti dei trattamenti tradizionali offerti oggi possono essere meno efficaci di quanto i proprietari di animali domestici siano stati indotti a credere”.

Nonostante le norme e le pratiche stiano virando verso una medicina più basata sulle evidenze anche in ambito veterinario, ancora secondo McKenzie molto resta da fare anche da parte dei veterinari, che dovrebbero essere più trasparenti con i caregiver degli animali, mostrando loro le prove scientifiche disponibili (o non disponibili) sul trattamento che stanno prescrivendo.