Covid-19, aggiornamento sui rinvii dei congressi scientifici

Sono 15 gli eventi cancellati, sette le conferme e nove i rinvii. La situazione aggiornata in Usa ed Europa seppur in continuo aggiornamento

Il virus non dà tregua e anche la comunicazione e l’informazione corrono dietro agli sviluppi continui che questa condizione globale porta con sé. Come già accennato in un altro articolo, il caos creato dall’infezione del nuovo coronavirus ha costretto alla cancellazione molte fiere e congressi scientifici internazionali.

Le cancellazioni

Al momento i congressi cancellati erano per la maggior parte previsti negli Stati Uniti e Canada tra fine marzo e inizio aprile.

Conferme

Una prima conferma, se così vogliamo definirla, è il National Kidney Foundation (NKF) a New Orleans previsto a marzo tra il 25 e il 29 marzo. L’evento è stato riorganizzato in chiave “live-virtual meeting”. Le date rimangono le medesime. Altra curiosità riguarda la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) di Boston tra l’8 e l’11 di marzo che è stata organizzata, anch’essa virtualmente. Allo stato attuale, mentre si scrive questo articolo altre società scientifiche stanno monitorando la situazione. Le conferme al momento riguardano:

Society of Hospital Medicine (SHM) a San Diego per il 15-18 aprile.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) a Seattle il 24-27 aprile.

American Academy of Neurology (AAN) a Toronto previsto tra il 25 aprile e il primo maggio.

American Psychiatric Association (APA) a Philadelphia il 25-29 aprile.

Pediatric Academic Societies Meeting (PAS) a Philadelphia tra il 25 e il 29 aprile ha confermato l’evento. La data ultima per le registrazioni è stata spostata dal 10 marzo al 9 aprile.

Date posticipate

I convegni rimandati sono i seguenti:

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive (JFHOD) a Paris previsto per il 26-29 marzo è stato spostato per il 25-28 giugno.

European Psychiatric Association (EPA) a Madrid previsto per il 28-30 di marzo è stato spostato tra il 4 e il 7 di luglio.

Royal College of Physicians (RCP) a Birmingham, Inghilterra previsto per il 23-24 aprile è stato spostato al 7-8 gennaio 2021.

American Association for Cancer Research (AACR) a San Diego previsto per il 24-29 aprile è stato rimandato a data da destinarsi. Ulteriori informazioni saranno comunicate sul sito dell’evento.

European Society of Radiology (ESR) a Vienna prevista per tra l’11 e il 15 marzo è stata spostata al 15-19 di luglio.

Congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD) a Brussels del 17-20 marzo è stato spostato al 2-5 giugno.

European Breast Cancer Conference (EBCC) a Barcelona del 18-20 marzo si terrà tra il 30 settembre e il 2 ottobre.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a Orlando del 19-22 marzo è stato rimandato a data da destinarsi.

European Association of Urology (EAU) ad Amsterdam del 20-24 marzo è stata spostata a luglio 2020. Non sono state fornite le date precise.

Data fittizia

Anche l’Aifa comunica l’annullamento dei propri convegni. “Per posticipare la data di un evento già valutato – è scritto sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco – si prega di non aprire nuove segnalazioni all’helpdesk. Aifa posticiperà d’ufficio tutti gli eventi ad una data fittizia (la stessa data fra 100 anni), in questo modo gli utenti potranno ripianificare gli eventi con la dovuta cautela essendo comunque oggetto di ulteriore modifica. Nel campo note dell’evento dovrà essere indicata la modifica effettuata inserendo la seguente descrizione ‘Evento spostato al xx/xx/2020 – Emergenza COVID-19’.