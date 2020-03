Limitare il burden della partecipazione agli studi clinici con l’aiuto dei pazienti

Dalla de-centralizzazione dei trial agli assistenti vocali, come la digital health supporta la ricerca clinica

di Francesca Sofia, Science Compass

L’azienda americana Medable, specializzata in software per lo svolgimento di studi clinici decentralizzati, ha recentemente annunciato l’attivazione di un Patient advisory council (Pac) per integrare il punto di vista dei pazienti in ogni fase dello sviluppo dei propri prodotti. Fanno parte del Pac pazienti esperti, advocate e caregiver provenienti da diverse esperienze relative alla malattia e alla partecipazione a sperimentazioni cliniche. L’obiettivo è avvalersi di quest’organo consultivo per intercettare le esigenze dei pazienti e mettere a punto strumenti sempre più efficaci nel ridurre il burden della partecipazione alle sperimentazioni cliniche.

Nuovi protocolli

Si è arrivati, infatti, alla messa a punto di studi decentralizzati, ossia quei protocolli che prevedono una presenza molto limitata dei pazienti presso il centro clinico, proprio per ovviare a una delle principali cause di drop-out dalle sperimentazioni, ossia la difficoltà ad affrontare frequenti spostamenti per visite e controlli. Questo passaggio, impensabile fino a pochi anni fa, è stato possibile grazie allo sviluppo di strumenti che permettono ai pazienti di gestire da casa un numero sempre maggiore di procedure, come il monitoraggio di parametri vitali o lo svolgimento di analisi per la misurazione di biomarcatori.

Assistenti virtuali

E ad aiutare i pazienti nella corretta aderenza al protocollo arrivano ora anche assistenti vocali specializzati – per capirci, è come se Alexa o OK Google ci ricordassero di prendere la tal medicina alla tal ora o di misurare la glicemia tramite l’apposito stick e comunicare a loro il risultato. Grazie a questi strumenti, come quello recentemente messo a punto dalla start-up italiana PatchAI, si è arrivati allo sviluppo di un nuovo tipo di Patient reported outcome, chiamati Conversational patient-reported outcomes (Co-Pro) perché l’assistente virtuale li raccoglie interrogando il paziente sul suo stato di salute. Tutti strumenti creati per andare incontro al paziente: il vantaggio di intercettarne le esigenze fin dalle primissime fasi della progettazione del prodotto è, o dovrebbe essere, abbastanza evidente per chiunque operi in questo settore.

*Foto in evidenza di Huy Chien Tran

Home page About Patient Engagement