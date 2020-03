Non (solo) controlli: la compliance raccorda tutte le funzioni aziendali

Rientra a pieno titolo nel leadership team, relazionandosi con tutte le direzioni, e accompagna il processo di trasformazione in atto nell’industria life science a partire da concetti come cultura, etica, responsabilità. * Dal numero 176 del magazine

Complessa, trasversale, strategica. Se c’è una funzione all’interno dell’industria life science che negli ultimi tempi sta orientando maggiormente tutte le altre, trasfor-mando dall’interno le organizzazioni, è certamente la compliance. Giovanna Lionetti, avvocato, a capo dell’Ethic & compliance di Astellas, ne descrive l’evoluzione.

Chi è il compliance officer?

Vorrei fare un po’ di semantica. Il compliance officer è stato sempre considerato come la persona responsabile della compliance all’interno dell’organizzazione aziendale. Oggi invece cede il passo al compliance director (o compliance lead) perché la compliance sta sempre più assumendo dentro le organizzazioni una fun-zione strategica e l’organigramma lo rispecchia in pieno. La compliance ha una funzione “peer” rispetto al direttore di business, al direttore finanziario e agli altri direttori che normalmente siedono attorno al ta volo del leadership team. Nel caso di Astellas, in particolare, la compliance ha in sé anche la responsabilità esplicita dell’etica, proprio perché ricopre un ruolo fortemente strategico sotto un profilo di affermazione culturale che aiuta l’azienda ad affermare la propria identità e quindi i valori etici che la rappresentano.

Per restare alle definizioni: “compliance” rispetto a cosa?

Rispetto alle regole in vigore in uno Stato ma anche alle regole di cui un’organizzazione si dota: le procedure che rispecchiano i processi interni e quindi quell’insieme di regolamenti e valori che devono guidare la vita e le attività di un’im-presa, secondo la visione dell’organizzazione stessa nel contesto in cui opera; che sono influenzati dalla condotta delineata dalle associazioni di categorie (Efpia, Farmindustria, Medtech etc.) o comunque da quelle organizzazioni che nelle varie regioni global interpretano i valori e definiscono l’etica.

Che formazione o provenienza ha o dove avere chi si occupa di compliance and ethic?

Da questo punto di vista c’è eterogeneità. Nel senso che nel passato è spesso stata affidata a diverse funzioni che avevano un’esperienza magari nell’ambito medico (spesso il direttore medico era direttore compliance, magari a tutt’oggi in alcune realtà è ancora così) o anche a persone con lauree scientifiche. Oggi il mercato sta cambiando fortemente: vediamo tantissime persone con competenze di natura giuridica, quindi avvocati, che passano alla compliance. Anche negli studi legali molti dipartimenti si stanno strutturando per fornire attività di advice nell’ambito della compliance. Io stessa sono avvocato e ho sempre fatto l’avvocato. Sono stato direttore del legal e poi ho avuto questa vocazione/desiderio di passare al “white side” della compliance.

Nell’ambito di queste competenze quanto può un’azienda tenere dentro di sé e quanto può esternalizzare?

Sono valutazioni anche molto tecniche che dipendono dalla situazione concreta. Ci sono situazioni, come ad esempio la redazione del modello 231, che necessitano di un occhio esterno proprio per evitare bias e angoli ciechi di visione. Tuttavia io sostengo molto una cultura dell’autoregolamentazione, perché guardando l’azienda dall’interno ne possiedi realmente la conoscenza dei processi, delle soluzioni più adeguate e insieme al management devi concorrere e lavorare in modo molto coeso e cross funzionale per capire qual è la migliore soluzione. Spesso il consulente esterno ti aiuta ma la visione coincide con la visione dall’interno. Sottolineo comunque che la compliance non autovaluta e non definisce processi e procedure calandoli nell’organizzazione, ma deve necessariamente creare un reticolo con il management, con le persone. Influenzando, moderando, guidando la valutazione dei processi, in un lavoro – se vogliamo anche di regìa – ma contando sulla valutazione, sulla decisione e sulla competenza delle funzioni che poi avranno la responsabilità di guidare il processo (la direzione medica per i processi della medica, il market access per il market acces e così via). La compliance ha anche con una funzione trasversale perché i processi non devono essere costruiti in silos – e bisogna garantirlo – ma devono avere quella visione di insieme tale da garantire armonia, identità complessiva dell’azienda, coerenza e semplificazione.

Un processo che tuttavia non è sempre condiviso, tant’è che in molte organizzazioni la compliance è vista come il controllore delle attività. È ancora così? Sta cambiando? Come si riesce a far cambiare idea ai colleghi di altre aree?

È un’immagine che non mi piace, non mi ritrovo e credo sia necessario esplicitare per qualunque organizzazione che vi sia un sistema di controllo interno finalizzato a garantire che tutte le scelte intraprese stiano funzionando; che i processi rispecchino le decisioni assunte e che siamo lì per dare il termometro dello “stato di salute” aziendale. Però la compliance non deve essere vista come il soggetto che all’interno dell’organizzazione osserva in maniera silente, con uno scopo punitivo, mirato a fre-nare decisioni e processi. Il controllo è una parte fisiologica che non è soltanto della compliance. Innanzitutto è una prerogativa del manager, perché il primo caposaldo di un’organizzazione è il lavoro che ogni manager fa nel proprio gruppo, nella propria funzione, perché le cose vadano nel modo giusto. La compliance è uno step molto più lontano. Il vero ruolo è influenzare e indurre la scelta consapevole della responsabilità, che tutti noi abbiamo dell’organizzazione – a seconda del ruolo che ricopriamo – e che quindi aiuti con la moderazione, la propria expertise a garantire che il famoso “reticolo” sia mantenuto coeso e fermo. Contando fondamentalmente sul ruolo che le persone hanno nell’ambito delle rispettive responsabilità.

Come ci si riesce, nella disseminazione? Servono corsi specifici?

Sicuramente è fondamentale che l’azienda abbia una visione forte con cui l’identità di ciascun professionista si sposi perfettamente, riuscendo a interpretare i valori (“tone at the top”). Tutti i leader devono condividere senso di responsabilità, valori di integrità, rispetto reciproco, apertura, comunicazione, trasparenza. La prassi? Parliamo, alziamo la mano, solleviamo un dubbio. Non dobbiamo avere paura di condividere se viviamo in un contesto che ci rispetta. Poi, certo, ci sono tante attività di formazione ma che volgono più a guardare gli aspetti tecnici, di gestione di un compliance program. Che sono assolutamente fondamentali e servono materialmente per svolgere le attività.

Facciamo qualche esempio pratico, rispetto alle aree più sensibili all’interno di un’azienda life science che impiega più massicciamente la vostra funzione…

Ci sono due macro aree definite Abac (anti bribery, anti corruption) e poi l’area della privacy, oggi fortemente rinvigorita dal regolamento europeo Gdpr. In entrambe queste aree è necessaria una competenza tecnica e bisogna conoscere quali sono le connotazioni normative che disciplinano gli ambiti di settore. In altre parole serve sapere esattamente cosa fare, quale documento implementare, quale regola trasferire all’interno etc. Affinché siano realizzati Abac program e Privacy program occorre mappare i processi e identificare quelli necessari. Quindi procedere con il risk assessment e il training della popolazione aziendale, verificando che tutto quello che è pianificato poi funzioni davvero. Qui torna la questione “culturale”: se non trasferisci alle persone l’accountability su quello che devi fare (da questo punto di vista il Gdpr ha spostato le sorti della privacy) non raggiungi il risultato. Lo scopo è che la sensibilità individuale sia davvero una job accountability delle persone. Mi aspetto che le persone sappiano ragionare e lavorare in un certo modo, sappiano riconoscere e percepire i rischi della propria area, le esigenze etc. Il che non vuol dire avere la soluzione tecnica già pronta ma sapere quando alzare la mano, dove leggere e a chi rivolgersi per risolvere un problema, anche con la capacità di connettere le persone: se posso contare sulle persone giuste riesco a facilitare la discussione e a trovare la soluzione. L’ambizione è proprio quella di far circolare le informazioni e non a caso lavoriamo moltissimo con il dipartimento di comunicazione che ci aiuta a trasferire in maniera efficace i piani tecnici all’organizzazione.

Se tutto va per il verso giusto nelle aziende non dovrebbero esserci incomprensioni o veri e propri conflitti e tutti procedono nella stessa direzione. Ma non è sempre così…

Sì, in una visione idilliaca tutto funziona ma i sistemi sono fatti di persone e le persone vivono in un mondo accelerato, fatto di scadenze, obiettivi, timeline… Nel nostro caso è fondamentale la visione e l’approccio del leader: moltissimo dipende da come vive la coesione, il rispetto interno, la sinergia e trova la giusta “chimica”. Se tutti si ritrovano sulla lunghezza d’onda del general manager, allora il conflitto può essere di livello molto basso, di natura dialettica finalizzato a comprendere le esigenze reciproche. Stresso il concetto di “openness” che tradotto in pratica vuo dire parliamo, ponimi la domanda, bussa alla mia porta, dedichiamo del tempo per evitare quell’umano retropensiero che si forma quando qualcuno non sa, non vede o non ha compreso.

La possibilità di segnalazione anonima di illeciti veri o presunti o comportamenti scorretti (whistleblowing) non sarà vissuta benissimo dentro le aziende. Può essere anche un indicatore di come funzionano le prassi e il dialogo interno?

Dipende. Non penso ci sia proporzione tra le cose. Il whistleblowing è un punto di sbocco della nostra cultura e comunque il primo approccio deve essere tra il capo e il collaboratore: “noi parliamo”, “io ho un problema”, “sono certo che nel dialogo con il mio capo possa arrivare una soluzione” che può voler dire anche arrivare a un’altra funzione tecnica. Però non sempre le persone ce la fanno, magari hanno paura, non si sentono sicure e magari è proprio il capo il problema. Il whistleblowing nelle organizzazioni evolute – come prevede anche la norma – dà la possibilità di poter colloquiare con funzioni istituzionali che anche autonomamente possano accogliere quello che dici. È una fonte diversa, più ricercata nelle organizzazioni che cambiano (emergono problemi che in situazioni statiche si vedevano) e che rimane sempre uno strumento importante di consapevolezza interna. Se utilizzato in buona fede il whisteblowing è uno strumento meraviglioso: se ho realmente un dubbio aiuta a risolvere. Se invece è usato in malafede diventa distorsivo e crea costi all’interno dell’organizzazione. Danneggia gli animi, genera buio e conseguenze disciplinari.

Quali soft skill occorrono per organizzare la compliance?

Secondo me serve una vera e propria capacità diplomatica, di dialogo e ascolto, unita a un atteggiamento aperto, non direttivo, genuino. L’ascolto porta non ad affermare competenza ma a tradurre nella mente ciò che le persone riferiscono. Serve anche una capacità di relazione interpersonale empatica perché è fondamentale creare un rapporto di fiducia. E poi l’etica, certamente.

Una figura del genere si reperisce sul mercato del lavoro o devi formarla?

Il mercato del biofarma in questo senso si autoalimenta. Considero il mio caso: mi sono formata negli studi legali internazionali, ho una cultura civilistica classica che però è stata completamente trasformata dalla vita in azienda. È fondamentale che la propria cultura e la propria competenza tecnica si nutra con gli skill di leadership e manageriali che solo in azienda puoi conoscere. Qui conta la fortuna di imbattersi in un mentore importante ma anche in colleghi (“peer”) con cui lo scambio sia efficace e magari seguire programmi di formazione. Ce ne sono diversi.

La percezione è che si tratti di una figura più richiesta rispetto al passato…

La domanda è effettivamente molto cresciuta. Credo che a oggi ci siano più posizioni aperte in compliance che in molte altre aree. Moltissime aziende hanno dovuto strutturarsi internamente, perché non avevano la competenza o perché hanno dovuto dividere i dipartimenti di legal e compliance. La ricerca di profili va sicura-mente verso l’alto.